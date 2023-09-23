طريقة تتبع نومك باستخدام ساعة أبل .. خطوة بخطوة

قبل أن تتمكن من البدء في تتبع النوم باستخدام iPhone وApple Watch، يتعين عليك إعداده أولاً. فيما يلي كيفية إعداد تتبع النوم لـ Apple Watch مباشرة من جهاز iPhone الخاص بك

بمجرد إعداد وضع "النوم" على iPhone وApple Watch، قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تعديل هدف النوم، في حين أن ثماني ساعات هي القاعدة، فقد تحتاج إلى أكثر أو أقل، اعتمادًا على احتياجاتك وأسلوب حياتك. إليك كيفية تغيير أهداف نومك.