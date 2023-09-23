طريقة تتبع نومك باستخدام ساعة أبل .. خطوة بخطوة

طريقة تتبع نومك باستخدام ساعة أبل .. خطوة بخطوة
التاريخ
9/23/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) يعد النوم جانبًا مهمًا لصحتك ورفاهيتك بشكل عام، وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد يؤثر ذلك على عناصر أخرى من حياتك اليومية، ولهذا السبب من المهم تتبع مقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة بشكل أو بآخر.
وإذا كان لديك ساعة Apple Watch ، فيمكنك استخدامها لتتبع نومك كل ليلة، وأضافت شركة Apple ميزة تتبع النوم الأصلي إلى Apple Watch في عام 2020، على الرغم من أنها كانت أساسية ومجردة جدًا، وفي عام 2022 مع نظام watchOS 9 قامت Apple بتحسين تجربة مراحل النوم، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.
كيفية إعداد تتبع النوم على Apple Watch
قبل أن تتمكن من البدء في تتبع النوم باستخدام iPhone وApple Watch، يتعين عليك إعداده أولاً. فيما يلي كيفية إعداد تتبع النوم لـ Apple Watch مباشرة من جهاز iPhone الخاص بك
الخطوة 1: افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك.
الخطوة 2: إذا لم تقم بإعداد تتبع النوم من قبل، فيجب أن تشاهد شاشة تقول " إعداد النوم" ، وحدد زر البدء .
الخطوة 3: ستتلقى الآن مطالبات على الشاشة لإعداد أهداف النوم المخصصة لك ، ووقت النوم وأوقات الاستيقاظ ، والتركيز على النوم ، وتتبع النوم باستخدام Apple Watch ، ولكي يظهر الخيار الأخير، يجب عليك إقران Apple Watch بجهاز iPhone الخاص بك أولاً. كيفية تغيير أهداف نومك
بمجرد إعداد وضع "النوم" على iPhone وApple Watch، قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تعديل هدف النوم، في حين أن ثماني ساعات هي القاعدة، فقد تحتاج إلى أكثر أو أقل، اعتمادًا على احتياجاتك وأسلوب حياتك. إليك كيفية تغيير أهداف نومك. الخطوة 1: افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك.
الخطوة 2: حدد تصفح وابحث عن النوم لتسهيل الوصول إليها، قم بإضافتها كمفضلة لتظهر في الملخص .
الخطوة 3: ضمن وضع السكون ، حدد الجدول الكامل والخيارات .
الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل للعثور على هدف النوم الخاص بك ، حدده واضبطه حسب تفضيلاتك.
MENAFN23092023000132011024ID1107128037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.