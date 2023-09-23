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طريقة تتبع نومك باستخدام ساعة أبل .. خطوة بخطوة

9/23/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) يعد النوم جانبًا مهمًا لصحتك ورفاهيتك بشكل عام، وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد يؤثر ذلك على عناصر أخرى من حياتك اليومية، ولهذا السبب من المهم تتبع مقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة بشكل أو بآخر.
وإذا كان لديك ساعة Apple Watch ، فيمكنك استخدامها لتتبع نومك كل ليلة، وأضافت شركة Apple ميزة تتبع النوم الأصلي إلى Apple Watch في عام 2020، على الرغم من أنها كانت أساسية ومجردة جدًا، وفي عام 2022 مع نظام watchOS 9 قامت Apple بتحسين تجربة مراحل النوم، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

كيفية إعداد تتبع النوم على Apple Watch

قبل أن تتمكن من البدء في تتبع النوم باستخدام iPhone وApple Watch، يتعين عليك إعداده أولاً. فيما يلي كيفية إعداد تتبع النوم لـ Apple Watch مباشرة من جهاز iPhone الخاص بك


الخطوة 1: افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك.
الخطوة 2: إذا لم تقم بإعداد تتبع النوم من قبل، فيجب أن تشاهد شاشة تقول " إعداد النوم" ، وحدد زر البدء .
الخطوة 3: ستتلقى الآن مطالبات على الشاشة لإعداد أهداف النوم المخصصة لك ، ووقت النوم وأوقات الاستيقاظ ، والتركيز على النوم ، وتتبع النوم باستخدام Apple Watch ، ولكي يظهر الخيار الأخير، يجب عليك إقران Apple Watch بجهاز iPhone الخاص بك أولاً. كيفية تغيير أهداف نومك

بمجرد إعداد وضع "النوم" على iPhone وApple Watch، قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تعديل هدف النوم، في حين أن ثماني ساعات هي القاعدة، فقد تحتاج إلى أكثر أو أقل، اعتمادًا على احتياجاتك وأسلوب حياتك. إليك كيفية تغيير أهداف نومك.

الخطوة 1: افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك.
الخطوة 2: حدد تصفح وابحث عن النوم لتسهيل الوصول إليها، قم بإضافتها كمفضلة لتظهر في الملخص .

الخطوة 3: ضمن وضع السكون ، حدد الجدول الكامل والخيارات .
الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل للعثور على هدف النوم الخاص بك ، حدده واضبطه حسب تفضيلاتك.

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