Sunday, 24 September 2023 07:54 GMT

دراسة جديدة: الحياة الفضائية قد لا تكون قائمة على الكربون

9/23/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) تعتمد الحياة على الأرض على المركبات العضوية، وتتكون هذه الجزيئات من الكربون وغالباً ما تشتمل على عناصر أخرى مثل الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور والكبريت، ومع ذلك، فقد تساءل العلماء منذ فترة طويلة عما إذا كانت الحياة الفضائية قد تتطور بناءً على كيمياء مختلفة بشكل كبير، وقد تكهن الباحثين منذ فترة طويلة بأن السيليكون قد يكون أيضًا بمثابة العمود الفقري لعلم الأحياء.
ومن المهم استكشاف هذه الاحتمالات حتى يكون لدينا فكرة عما يمكن أن تبدو عليه جميع أشكال الحياة، وليس فقط الحياة على الأرض"، كما تقول مؤلفة الدراسة الكبيرة بيتول كاشار، عالمة الأحياء الفلكية وعالمة البكتيريا وعالمة الأحياء التطورية في جامعة ويسكونسن ماديسون، بحسب موقع "سبيس" الأمريكى.
ويُعرف نوع التفاعل الكيميائي الذي يعد أساسيًا للحياة على الأرض باسم التحفيز الذاتي، وتعتبر تفاعلات التحفيز الذاتي ذاتية الاستدامة، حيث يمكنها إنتاج جزيئات تشجع على حدوث نفس التفاعل مرة أخرى، وقال كاشار: "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الباحثين في أصل الحياة يهتمون بالتحفيز الذاتي هو أن التكاثر - وهو سمة أساسية للحياة - هو مثال على التحفيز الذاتي"، "تحفز الحياة تكوين المزيد من الحياة وتنتج خلية واحدة خليتين، يمكن أن تصبح أربعًا وهكذا، ومع تضاعف عدد الخلايا، يتضاعف عدد وتنوع التفاعلات المحتملة وفقًا لذلك."
وركز العلماء على ما يسمى بدورات التناسب، والتي يمكن أن تولد نسخًا متعددة من الجزيء ويمكن استخدام هذه المنتجات كمواد أولية للمساعدة في حدوث هذه الدورات مرة أخرى، مما يؤدي إلى التحفيز الذاتي، وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، تشن بينغ، عالم الأحياء التطوري في جامعة ويسكونسن ماديسون : "يمكن القول إن التناسب فريد من نوعه لأنه تفاعل واحد ينتج مضاعفات من الناتج فهو يشبه إلى حد كبير التكاثر".
وللعثور على ردود الفعل هذه، قام العلماء بتحليل أكثر من قرنين من الوثائق العلمية الرقمية المكتوبة بالعديد من اللغات المختلفة، وباستخدام أدوات البحث والترجمة اللغوية الفعالة، تمكنا من تصميم وإجراء هذا التقييم الأول من نوعه لانتشار دورات التحفيز الذاتي،" كما يقول المؤلف المشارك للدراسة زاك آدم، الجيولوجي في جامعة ويسكونسن ماديسون.
وفى النهاية، اكتشف الباحثون 270 دورة مختلفة من تفاعلات التحفيز الذاتي، و يقول كاشار: "قد لا يكون التحفيز الذاتي نادرًا جدًا، ولكنه قد يكون سمة عامة للعديد من البيئات المختلفة، حتى تلك التي تختلف حقًا عن الأرض".
ومعظم الدورات الـ 270 لم تستخدم مركبات عضوية، بعضها يتمحور حول عناصر غائبة أو نادرة للغاية في الحياة على الأرض ، مثل الزئبق، أو معدن الثوريوم المشع، ومن المحتمل أن يحدث عدد من الدورات فقط في ظل درجات حرارة أو ضغوط مرتفعة أو منخفضة للغاية.
حتى أن الباحثين اكتشفوا أربع دورات تحفيز ذاتي تتضمن غازات نبيلة، والتي نادرًا ما تتفاعل كيميائيًا مع العناصر الأخرى. وقال بنغ إنه إذا كان من الممكن حتى لغاز خامل نسبيًا مثل الزينون أن يشارك في التحفيز الذاتي، "فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن التحفيز الذاتي يحدث بسهولة أكبر في عناصر أخرى".
وكانت ثماني دورات فقط من هذه الدورات معقدة نسبيًا وتتكون من أربعة تفاعلات أو أكثر. وكانت معظم الدورات الـ 270 بسيطة، وتتكون كل منها من تفاعلين فقط، وقال كاشار في بيان : "كان يُعتقد أن هذا النوع من ردود الفعل نادر جدًا" . "نحن نظهر أن هذا الأمر ليس نادرًا في الواقع ما عليك سوى البحث في المكان الصحيح."
ولاحظ الباحثون أنه من الممكن الجمع بين دورات متعددة معًا، حتى عندما تكون مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاعلات كيميائية ذاتية الاستدامة تولد مجموعة متنوعة من الجزيئات لإنتاج قدر كبير من التعقيد.



MENAFN23092023000132011024ID1107128036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث