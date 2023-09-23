طريقة حذف قناة واتساب.. خطوة بخطوة
التاريخ
9/23/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) طرح WhatsApp مؤخرًا ميزة القنوات، حيث تم تقديم الميزة المشابهة لـ Instagram في البداية في بعض المناطق المحددة، وبعد تشغيلها الناجح تم إطلاقها عالميًا الأسبوع الماضي، وفقًا للشركة، توفر قنوات WhatsApp طريقة مباشرة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات المهمة من الأفراد والمؤسسات داخل WhatsApp، لكن في بعض الأحيان قد يرغب المستخدم في حذف قناة واتساب قام بانشاءها وفيما يلى كيفية القيام بذلك: أشياء لتأخذها بالحسبان
-يعد حذف قناتك أمرًا نهائيًا، إذا قمت بحذف قناتك، فلن تتمكن من إجراء تحديثات منها مرة أخرى. -سيظل المتابعون قادرين على العثور على قناتك ولكنهم سيشاهدون رسالة نظام تفيد بحذف قناتك، ستظل تحديثاتك السابقة متاحة من هواتفهم.
- لن يتمكن غير المتابعين (مثل المشاهدين) من رؤية قناتك أو تحديثاتك، لن يتمكنوا من العثور على قناتك في البحث بعد الآن، لم يعد بإمكان الأشخاص الجدد متابعة قناتك، ولن يعمل رابط المشاركة الخاص بك. إليك كيفية حذف قناة WhatsApp الخاصة بك
1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي 2. انتقل الآن إلى علامة التبويب "التحديثات" على الهاتف المحمول أو صفحة "القنوات" على الويب، وابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.
3. بعد ذلك، المس أو انقر فوق اسم قناتك، ثم حذف القناة > حذف.
4. أخيرًا، أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق "حذف".
بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة "لقد حذفت قناتك" في علامة التبويب "التحديثات".
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