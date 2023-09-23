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طريقة حذف قناة واتساب.. خطوة بخطوة

9/23/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) طرح WhatsApp مؤخرًا ميزة القنوات، حيث تم تقديم الميزة المشابهة لـ Instagram في البداية في بعض المناطق المحددة، وبعد تشغيلها الناجح تم إطلاقها عالميًا الأسبوع الماضي، وفقًا للشركة، توفر قنوات WhatsApp طريقة مباشرة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات المهمة من الأفراد والمؤسسات داخل WhatsApp، لكن في بعض الأحيان قد يرغب المستخدم في حذف قناة واتساب قام بانشاءها وفيما يلى كيفية القيام بذلك: أشياء لتأخذها بالحسبان

-يعد حذف قناتك أمرًا نهائيًا، إذا قمت بحذف قناتك، فلن تتمكن من إجراء تحديثات منها مرة أخرى.

-سيظل المتابعون قادرين على العثور على قناتك ولكنهم سيشاهدون رسالة نظام تفيد بحذف قناتك، ستظل تحديثاتك السابقة متاحة من هواتفهم.
- لن يتمكن غير المتابعين (مثل المشاهدين) من رؤية قناتك أو تحديثاتك، لن يتمكنوا من العثور على قناتك في البحث بعد الآن، لم يعد بإمكان الأشخاص الجدد متابعة قناتك، ولن يعمل رابط المشاركة الخاص بك. إليك كيفية حذف قناة WhatsApp الخاصة بك

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

2. انتقل الآن إلى علامة التبويب "التحديثات" على الهاتف المحمول أو صفحة "القنوات" على الويب، وابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.
3. بعد ذلك، المس أو انقر فوق اسم قناتك، ثم حذف القناة > حذف.
4. أخيرًا، أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق "حذف".
بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة "لقد حذفت قناتك" في علامة التبويب "التحديثات".


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