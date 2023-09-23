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علماء ناسا يخططون لإطلاق الليزر على عينة الكويكب لفهم تكون نظامنا الشمسى

9/23/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) يتلقى كوكب الأرض حزمة خاصة جدًا من الفضاء، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المقرر أن تسلم مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى صحراء يوتا في حوالي الساعة 5:55 مساء الأحد.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن عينة من الكويكب تتجه نحو الأرض ، وهذا لا يحدث كل يوم، حيث بدأت OSIRIS-REx في الدوران حول الكويكب المسمى Bennu في عام 2018، كما أنها في عام 2020، اقتربت من صخرة فضائية يبلغ عرضها نفس ارتفاع مبنى Empire State، والتقطت ما يقدره العلماء بأنه ما يكفي من الغبار والحصى لفحصه.



إذا هبطت الحمولة بأمان مساء يوم الأحد كما هو مخطط له، ستبدأ فرق من العلماء والمسؤولين عملية معقدة لتأمين البيانات العلمية القيمة التي تحملها.



يتم التخطيط بدقة لكل خطوة مبكرة بعد الهبوط، ولكن بمجرد أن يخرج العلماء العينة من حاملتها، سيطلقون عليها أشعة الليزر لتقطعيها إلى نصفين.



وقال نوح بيترو، عالم الكواكب في وكالة ناسا، إنه من المقرر شحن أجزاء من الأجزاء المأخوذة من العينة إلى أكثر من 200 باحث، حيث سيتم معالجتها بالليزر، وتقطيعها إلى نصفين.



وأضاف بيترو، إن العلماء لديهم خطة لتحليل كل شيء من العينة، حتى داخل وخارج كبسولة العودة التي تحملها.



وقال دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في OSIRIS-REx، خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة ناسا، إن العلماء في المختبرات في جميع أنحاء العالم يهدفون بشكل إجمالي إلى دراسة الكويكب باستخدام 60 تقنية تحليلية مختلفة.



وأضاف لوريتا إن الهدف هو أن "يفهم العلماء العمليات التي حدثت قبل وجود نظامنا الشمسي".



ويقدر الباحثون أن العينة تحتوي على حوالي 250 جرامًا من الثرى، وهي المادة المتربة الموجودة على سطح الكويكب. وقال إن هذا أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي وعدوا بتقديمه، وأنه ينبغي أن يكون مبلغًا كافيًا للدراسة.







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