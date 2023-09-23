تعرف على مدة حدوث كسوف الشمس الحلقى يوم 14 أكتوبر المقبل

تعرف على مدة حدوث كسوف الشمس الحلقى يوم 14 أكتوبر المقبل
التاريخ
9/23/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) يعد كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" أحد أكثر الأحداث الفلكية المتوقعة لهذا العام، والذى سيحدث يوم 14 أكتوبر، وسيتمكن الملايين من رؤية كسوف الشمس الحلقي، حيث سيستمر كسوف الشم ، في المتوسط، حوالي ساعتين ونصف الساعة.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ينقسم هذا إلى حوالي 1.5 ساعة من كسوف الشمس الجزئي، ومن أربع إلى خمس دقائق من كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار"، ثم حوالي 1.5 ساعة أخرى من كسوف الشمس الجزئي، وفقًا لموقع دليل الكسوف The Great American Eclipse.
وستختلف المدة التي سيستمر فيها جزء "حلقة النار" من كسوف الشمس أثناء كسوف الشمس اعتمادًا على موقع العرض الخاص بك.
وكلما كنت أقرب إلى الخط المركزي لمسار الحلقة، كلما تمكنت من رؤية "حلقة النار" لفترة أطول.
تتراوح المدة في الولايات المتحدة من دقيقة واحدة و24 ثانية في كورفاليس بولاية أوريجون إلى 4 دقائق و52 ثانية في كوربوس كريستي بولاية تكساس، وفقًا لموقع The Great American Eclipse.
أين سيستمر كسوف الشمس الحلقى لأطول فترة؟
وسيشهد مشاهدو الكسوف قبالة سواحل نيكاراجوا في خليج المكسيك أقصى مدة لـ "حلقة النار" تبلغ حوالي 5 دقائق و17 ثانية. تذكر ألا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة، يمكنك لمشاهدة كسوف الشمس بأمان، استخدام المرشحات الشمسية في جميع الأوقات، سواء كان موقعك سيشهد كسوفًا جزئيًا للشمس أو كسوفًا حلقيًا للشمس، فإن المخاطر هي نفسها.
سيحتاج الراصدون إلى ارتداء نظارات كسوف الشمس، ويجب أن تحتوي الكاميرات والتلسكوبات والمناظير على مرشحات شمسية موضوعة أمام عدساتها في جميع الأوقات.
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