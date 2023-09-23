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تعرف على مدة حدوث كسوف الشمس الحلقى يوم 14 أكتوبر المقبل

9/23/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) يعد كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" أحد أكثر الأحداث الفلكية المتوقعة لهذا العام، والذى سيحدث يوم 14 أكتوبر، وسيتمكن الملايين من رؤية كسوف الشمس الحلقي، حيث سيستمر كسوف الشم ، في المتوسط، حوالي ساعتين ونصف الساعة.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ينقسم هذا إلى حوالي 1.5 ساعة من كسوف الشمس الجزئي، ومن أربع إلى خمس دقائق من كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار"، ثم حوالي 1.5 ساعة أخرى من كسوف الشمس الجزئي، وفقًا لموقع دليل الكسوف The Great American Eclipse.
وستختلف المدة التي سيستمر فيها جزء "حلقة النار" من كسوف الشمس أثناء كسوف الشمس اعتمادًا على موقع العرض الخاص بك.
وكلما كنت أقرب إلى الخط المركزي لمسار الحلقة، كلما تمكنت من رؤية "حلقة النار" لفترة أطول.

تتراوح المدة في الولايات المتحدة من دقيقة واحدة و24 ثانية في كورفاليس بولاية أوريجون إلى 4 دقائق و52 ثانية في كوربوس كريستي بولاية تكساس، وفقًا لموقع The Great American Eclipse.
أين سيستمر كسوف الشمس الحلقى لأطول فترة؟

وسيشهد مشاهدو الكسوف قبالة سواحل نيكاراجوا في خليج المكسيك أقصى مدة لـ "حلقة النار" تبلغ حوالي 5 دقائق و17 ثانية.

تذكر ألا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة، يمكنك لمشاهدة كسوف الشمس بأمان، استخدام المرشحات الشمسية في جميع الأوقات، سواء كان موقعك سيشهد كسوفًا جزئيًا للشمس أو كسوفًا حلقيًا للشمس، فإن المخاطر هي نفسها.

سيحتاج الراصدون إلى ارتداء نظارات كسوف الشمس، ويجب أن تحتوي الكاميرات والتلسكوبات والمناظير على مرشحات شمسية موضوعة أمام عدساتها في جميع الأوقات.

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