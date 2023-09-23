دلمون للدواجن تجدد شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000

دلمون للدواجن تجدد شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000
التاريخ
9/23/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار سعيها لتقديم أفضل جودة ممكنة أعلنت شركة دلمون للدواجن تجديد شهادتي «نظام إدارة سلامة الغذاء» آيزو 22000، وشهادة «تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة» HACCP ، حيث يؤكد حصول الشركة على هذه الشهادات المرموقة على مطابقة الشركة للمعايير العالمية التي وضعتها المنظمة الدولية للمواصفات (آيزو).
كما عبرت الإدارة التنفيذية عن شكرها للشركاء الاستراتيجيين، فريق المراجعين من
« Thinkpro »الذي يمثل هيئة اعتماد « Royal Cert International Registers » لجهودهم وعملهم الجيد المقدم للشركة في سبيل تحقيق أهدافها في تقديم خدماتها ومنتجاتها بأفضل جودة ممكنة، كما أن هذا الإنجاز هو شهادة على التفاني والعمل الجاد لكل عضو في فريق دلمون للدواجن.
ويؤكد الحصول على هذه الشهادة التزام شركة دلمون للدواجن بالتميز التشغيلي ما يعكس كفاءة عمليات الشركة في كافة الدوائر والأقسام، حيث أكد عبدالهادي ميرزا الرئيس التنفيذي لشركة دلمون للدواجن أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الشركة، كما تلتزم الشركة وإدارتها بتطبيق نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، الى جانب مواكبة توجهات مجلس الإدارة في ضمان توفير الأمن الغذائي لمملكة البحرين بالإضافة إلى الاهتمام برأس المال البشري، كما أعرب عبدالهادي عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الشركة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.
وتتميز شركة دلمون للدواجن بأنها واحدة من الشركات الوطنية التي تعتمد على الكفاءات من الأيدي العاملة البحرينية والتي يعود لها الفضل في الحصول على هذه الشهادة بسبب اجتهاد كل عضو في فريق العمل الجاد في شركة دلمون للدواجن.
MENAFN23092023000055011008ID1107128032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.