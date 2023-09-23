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دلمون للدواجن تجدد شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000

9/23/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬جودة‭ ‬ممكنة‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬تجديد‭ ‬شهادتي‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الغذاء‮»‬‭ ‬آيزو‭ ‬22000،‭ ‬وشهادة‭ ‬‮«‬تحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬ونقاط‭ ‬التحكم‭ ‬الحرجة‮»‬‭ ‬ HACCP ،‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مطابقة‭ ‬الشركة‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للمواصفات‭ (‬آيزو‭).‬

كما‭ ‬عبرت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬للشركاء‭ ‬الاستراتيجيين،‭ ‬فريق‭ ‬المراجعين‭ ‬من‭
‬‮«‬ Thinkpro ‮»‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬هيئة‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬ Royal ‭ ‬ Cert ‭ ‬ International ‭ ‬ Registers ‮»‬‭ ‬لجهودهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الجيد‭ ‬المقدم‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬بأفضل‭ ‬جودة‭ ‬ممكنة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التفاني‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭.‬

ويؤكد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬بالتميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءة‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬عبدالهادي‭ ‬ميرزا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬للرغبة‭ ‬المستمرة‭ ‬والجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬وفقاً‭ ‬للمنهجيات‭ ‬والنظم‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهنية‭ ‬وجودة‭ ‬الأداء،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬كما‭ ‬تلتزم‭ ‬الشركة‭ ‬وإدارتها‭ ‬بتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬المواصفة‭ ‬الدولية‭ ‬كأحد‭ ‬السبل‭ ‬الداعمة‭ ‬لمسيرتها‭ ‬في‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مواكبة‭ ‬توجهات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬برأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬والمستمرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭.‬

وتتميز‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬بأنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬من‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬يعود‭ ‬لها‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬بسبب‭ ‬اجتهاد‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭.‬

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