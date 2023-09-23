((خليجي)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي))

((خليجي)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي))
التاريخ
9/23/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلاقًا من التزامه الراسخ بتوسيع دائرة شراكاته الاستراتيجية مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية المبتكرة التي تلبي طموحات عملائه، وقع خليجي بنك، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، مؤخرًا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين لتيسير تقديم خدمة الاستبدال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين المنضوين تحت مظلة الهيئة.
تمت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة المنامة، حيث قام السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن البنك، في حين قامت السيدة إيمان مصطفى المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالتوقيع من جانب الهيئة، وذلك وسط حضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين البنك من توفير التمويل لتقديم خدمة الاستبدال التي توفرها الهيئة للمشتركين، وذلك بما يتماشى مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، حيث ستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ مطلع شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي سيساهم في تقديم حلول مالية متميزة لمشتركي الهيئة.
وبهذه المناسبة، صرح سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: «نحن مسرورون في خليجي بنك بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة للـتأمين الاجتماعي، والتي تنسجم مع رؤانا وتطلعاتنا الهادفة لتوسيع دائرة شراكتنا مع المؤسسات الرائدة في المُجتمع، لا سيما المؤسسات التي هي بأهمية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تعتبر من الجهات الرئيسية العامة في المجتمع.»
وتابع: «سيتيح هذا التعاون تقديم خدمة مميزة للمشتركين في نظام التأمين الاجتماعي للحصول على خدمة الاستبدال بكل سهولة ويسر.»
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