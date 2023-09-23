((خليجي)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي))

انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬شراكاته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬والحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬البنكية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬عملائه،‭ ‬وقع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬لتيسير‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المنضوين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الهيئة‭.‬

تمت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬البنك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قامت‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬مصطفى‭ ‬المرباطي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالتوقيع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الهيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الهيئة‭ ‬للمشتركين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغرّاء،‭ ‬حيث‭ ‬ستدخل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬متميزة‭ ‬لمشتركي‭ ‬الهيئة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للـتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤانا‭ ‬وتطلعاتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المُجتمع،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬بأهمية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬‮»‬‭ ‬

وتابع‭: ‬‮«‬سيتيح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬مميزة‭ ‬للمشتركين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬الاستبدال‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬‮»‬‭ ‬







