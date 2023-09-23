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وسط تزايد القلق بشأن التغير المناخي..77% من الشباب البحريني يؤيدون مقاطعة العلامات التجارية الضارّة بالبيئة

9/23/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬استطلاع‭ ‬أصداء‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬دبليو‭ ‬السنوي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬لرأي‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬والذي‭ ‬أصدرته‭ ‬‮«‬أصداء‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬دبليو‮»‬‭ - ‬شركة‭ ‬استشارات‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ (‬77 % ‭) ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬مستعدون‭ ‬لدعم‭ ‬مقاطعة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بالبيئة‭. ‬وترتفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬ثلثي‭ (‬65 % ‭) ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬تليها‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ (‬58 % ‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ (‬51 % ‭).‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬مخاوف‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية؛‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثيهم‭ (‬66 % ‭) ‬إنهم‭ ‬‮«‬قلقون‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المهمة‭ ‬اليوم‭ (‬21‭ ‬سبتمبر‭) ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للانبعاثات‭ ‬الصفرية‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬نظافة‭ ‬ومكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬الانعكاسات‭ ‬المباشرة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬يعتقد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ (‬71 % ‭) ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬بات‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬حياتهم؛‭ ‬وترتفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬76 % ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬و74 % ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬فيما‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬الثلثين‭ (‬63 % ‭) ‬في‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬أبدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ (‬58 % ‭) ‬استعدادهم‭ ‬لمقاطعة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تضر‭ ‬بالبيئة‭. ‬وترتفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬الثلثين‭ (‬65 % ‭) ‬بين‭ ‬شباب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬تليها‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ (‬58 % ‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ (‬51 % ‭).‬

ويعتقد‭ ‬غالبية‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ (‬87 % ‭) ‬أن‭ ‬حكوماتهم‭ ‬تتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬لكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ (‬56 % ‭) ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬حكوماتهم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬أهدافاً‭ ‬شفافة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬المناخي‭. ‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬أهدافاً‭ ‬واضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬المناخي،‭ ‬وأبرزها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ (‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وقطر،‭ ‬والبحرين،‭ ‬والكويت،‭ ‬وعمان‭) ‬والعراق‭. ‬كما‭ ‬يكرس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬لمشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬مناقشة‭ ‬مسؤولية‭ ‬مكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والنامية،‭ ‬يعتقد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الشباب‭ (‬42 % ‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬أكبر‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬

وانقسم‭ ‬الشباب‭ ‬بالتساوي‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬معالجة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬49 % ‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬تغيير‭ ‬أساليب‭ ‬حياتهم،‭ ‬بينما‭ ‬يعتقد‭ ‬47 % ‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭. ‬واختار‭ ‬غالبية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ (‬51 % ‭) ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ (‬51 % ‭) ‬التكنولوجيا‭ ‬كحل‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يقول‭ ‬معظم‭ ‬شباب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ (‬80 % ‭) ‬إن‭ ‬سلوكياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬60 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬و58 % ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬قال‭ ‬سونيل‭ ‬جون،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬دبليو‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬ومؤسس‭ ‬‮«‬أصداء‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬دبليو‮»‬‭: ‬‮«‬تحتضن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬منتجي‭ ‬الطاقة‭ ‬واحتياطيات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحوار‭ ‬العالمي‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬ومع‭ ‬استضافة‭ ‬مصر‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 27‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬واستعداد‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لاستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬ COP 28‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬تعود‭ ‬المنطقة‭ ‬لتكون‭ ‬مرةً‭ ‬أخرى‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬جون‭: ‬‮«‬تتحمل‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬الشديدة‭ ‬والفيضانات‭ ‬المفاجئة‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتدفع‭ ‬الناس‭ ‬للهجرة‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المبشر‭ ‬أن‭ ‬الشريحة‭ ‬السكانية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬شاب‭ ‬وشابة،‭ ‬تدرك‭ ‬تبعات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬معظمهم‭ ‬دعمهم‭ ‬لمقاطعة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تضر‭ ‬بالطبيعة‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬هذه‭ ‬العلامات‭ ‬مشاعر‭ ‬الشباب‭ ‬وأن‭ ‬تتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬حقيقية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬البيئي‭ ‬عبر‭ ‬مواءمة‭ ‬قيمها‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬شباب‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬إحدى‭ ‬ ' البؤر‭ ‬الساخنة‭ ‬لمخاطر‭ ‬المناخ ' ‭ ‬الأكثر‭ ‬تحدياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأشار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ترتفع‭ ‬بمعدل‭ ‬أسرع‭ ‬بمرتين‭ ‬من‭ ‬باقي‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاعها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬زيادة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬بالمعدل‭ ‬الحالي‭. ‬وبالتالي،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتضاعف‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬بمعدل‭ ‬عشرة‭ ‬مرات‭. ‬

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