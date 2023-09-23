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في إطار التوسع في خدمات محطات التزود بالوقود..((بابكو تزويد)) تفتتح محطة مدينة حمد للخدمات

9/23/2023 11:29:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬تزويد‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬محطة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬للخدمات‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬خدمات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬والتوسع‭ ‬الجغرافي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الشركة‭ ‬وفق‭ ‬متطلبات‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬الحديثة‭ ‬لتصبح‭ ‬منطقة‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬توفر‭ ‬لروادها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المتطورة‭. ‬

وتم‭ ‬إعادة‭ ‬تشييد‭ ‬المحطة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬10 , 700‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬هدم‭ ‬المنشآت‭ ‬القديمة‭ ‬وبناءها‭ ‬بشكل‭ ‬متطور‭ ‬وجديد‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬النظم‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وبتكاليف‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬المرصودة،‭ ‬إذ‭ ‬تضم‭ ‬6‭ ‬مضخات‭ ‬للجازولين‭ ‬ومضختي‭ ‬للديزل‭ ‬والكيروسين‭ ‬وتبلغ‭ ‬سعتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬خدمة‭ ‬16‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مراعاة‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬متطلبات‭ ‬البيئة‭ ‬والسلامة‭ ‬كنظام‭ ‬مراقبة‭ ‬التسرب‭ (‬ TLS ‭)‬،‭ ‬واستخدام‭ ‬خزانات‭ ‬تخزين‭ ‬وأنابيب‭ ‬مزدوجة‭ ‬الجدران‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬استرجاع‭ ‬الأبخرة‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬شحن‭ ‬الخزانات‭ ‬الأرضية‭ ‬بالوقود‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬مستمراً‭ ‬وتحولاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬مهماً‭ ‬وذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءتها،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬خطة‭ ‬توسع‭ ‬جغرافي‭ ‬وتطوير‭ ‬لمحطات‭ ‬الوقود‭ ‬القديمة‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بها‭ ‬وتنمية‭ ‬دورها‭ ‬الاستثماري‭ ‬وتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحية‭ ‬الخدمية‭ ‬لها‭ ‬بجعلها‭ ‬واجهات‭ ‬حضارية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬الطيار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬للخدمات‭ ‬يشكل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬نظرًا‭ ‬لموقع‭ ‬المحطة‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬ونسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬المرتفعة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬القاطنين‭ ‬والزوار،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬المحطة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭. ‬

وقال‭ ‬الطيار‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬والمحال‭ ‬والمطاعم‭ ‬المشهورة‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنويع‭ ‬الخدمات‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحطات‭ ‬التابعة‭ ‬لبابكو‭ ‬تزويد‭.‬‮»‬‭ ‬

وتستهدف‭ ‬محطة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬للخدمات‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات،‭ ‬مثل‭ ‬محلات‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والمتاجر‭ ‬الصغيرة‭ ‬لبيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتحسين‭ ‬عمليات‭ ‬المحطة،‭ ‬مثل‭ ‬نظم‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬اللاتلامسي‭. ‬


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