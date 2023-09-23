في إطار التوسع في خدمات محطات التزود بالوقود..((بابكو تزويد)) تفتتح محطة مدينة حمد للخدمات

في إطار التوسع في خدمات محطات التزود بالوقود..((بابكو تزويد)) تفتتح محطة مدينة حمد للخدمات
التاريخ
9/23/2023 11:29:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت شركة «بابكو تزويد» إحدى الشركات التابعة لمجموعة بابكو إنرجيز بإعادة افتتاح محطة مدينة حمد للخدمات بعد إتمام أعمال التطوير والتحديث بشكل كلي وذلك في إطار مشروع تحديث خدمات التزود بالوقود والتوسع الجغرافي الذي تقوم به الشركة وفق متطلبات الجيل الجديد من شبكة محطات الوقود الحديثة لتصبح منطقة خدمات متكاملة توفر لروادها العديد من المرافق المتطورة.
وتم إعادة تشييد المحطة على مساحة تبلغ حوالي 10 , 700 متر مربع وذلك بعد هدم المنشآت القديمة وبناءها بشكل متطور وجديد وفق أحدث النظم العالمية في وقت قياسي وبتكاليف أقل من الميزانية المرصودة، إذ تضم 6 مضخات للجازولين ومضختي للديزل والكيروسين وتبلغ سعتها الاستيعابية خدمة 16 مركبة في آن واحد، كما تمت مراعاة توفير أعلى متطلبات البيئة والسلامة كنظام مراقبة التسرب ( TLS )، واستخدام خزانات تخزين وأنابيب مزدوجة الجدران إضافة الى نظام استرجاع الأبخرة أثناء عملية شحن الخزانات الأرضية بالوقود.
وأكد المهندس عيسى محمد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بابكو تزويد، أن قطاع الطاقة في مملكة البحرين يشهد تطوراً مستمراً وتحولاً استراتيجياً مهماً وذلك لمواجهة تحديات أمن الطاقة وتعزيز كفاءتها، ما يتطلب إجراء خطة توسع جغرافي وتطوير لمحطات الوقود القديمة التابعة للشركة في مختلف محافظات مملكة البحرين للارتقاء بها وتنمية دورها الاستثماري وتحديث البنية التحية الخدمية لها بجعلها واجهات حضارية للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه، أشار المهندس خالد الطيار مدير عام شركة بابكو تزويد، أن إعادة تطوير محطة مدينة حمد للخدمات يشكل أهمية كبيرة نظرًا لموقع المحطة الحيوي في وسط مدينة حمد، ونسبة الإقبال المرتفعة عليها من القاطنين والزوار، وبالتالي كان الهدف هو تطوير المحطة بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات الزبائن.
وقال الطيار «نعمل خلال الفترة الحالية على عقد مجموعة من الشراكات مع عدد من العلامات التجارية والمحال والمطاعم المشهورة بهدف دعم جهود الشركة في تطوير وتنويع الخدمات التكميلية في مختلف المحطات التابعة لبابكو تزويد.»
وتستهدف محطة مدينة حمد للخدمات تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل محلات الوجبات السريعة عالية الجودة، والمتاجر الصغيرة لبيع المنتجات الأساسية، كما يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين عمليات المحطة، مثل نظم الدفع الإلكتروني اللاتلامسي.
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