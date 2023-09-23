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مشاركـة الـرئيــس التنفيـذي لشــركـة البحـريــن الوطنية للتأمين في مؤتمر ((2023 W.I.N-MENA))

9/23/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تم‭ ‬دعوة‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭) (‬ bni ‭) ‬،‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬للتحدث‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر»المرأة‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬تواصل‭ ‬التأمين‭ ‬ ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬المنعقد‭ ‬تاريخ‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

W ‭.‬ I ‭.‬ N ‭-‬ MENA هي‭ ‬مبادرة‭ ‬أُسست‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتوفير‭ ‬منصة‭ ‬شاملة‭ ‬لتمكين‭ ‬النساء‭ ‬المهنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬جمعية‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ W ‭.‬ I ‭.‬ N ‭-‬ MENA ،‭ ‬وتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬لاستعراض‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬مسيراتهن‭ ‬المهنية‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خبراتهن‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬للتواصل‭ ‬بينهن‭.‬

شاركت‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المهيمنة‭ ‬بالرجال‮»‬‭. ‬حيث‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجهها‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬الإقليمي‭ ‬وخبراتها‭ ‬واستراتيجيتها‭ ‬للتغلب‭ ‬عليها‭ ‬وبناء‭ ‬المصداقية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬مشاركتها،‭ ‬قالت‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭: ‬ قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬يمثل‭ ‬تحديات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للنساء‭ ‬ويتطلب‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬التحلي‭ ‬بالمرونة،‭ ‬والعزيمة‭ ‬وبناء‭ ‬خطة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭. ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬بناء‭ ‬المصداقية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬الكفاءة،‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬وبناء‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تلعب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القيمة،‭ ‬والقيادة‭ ‬بالقدوة،‭ ‬وتحمل‭ ‬الصعوبات‭ ‬بثبات،‭ ‬دوراً‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المصداقية‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭: ‬‮«‬عملي‭ ‬كإمرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬الرجال‭ ‬يعطي‭ ‬دافعًا‭ ‬إيجابيًا،‭ ‬وأعتبره‭ ‬كمصدر‭ ‬قوة‭. ‬حيث‭ ‬يضيف‭ ‬منظور‭ ‬المرأة‭ ‬أفكارًا‭ ‬وأساليبًا‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬الطاولة،‭ ‬ويعزز‭ ‬الابتكار‭ ‬ويدفع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

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