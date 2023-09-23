مشاركـة الـرئيــس التنفيـذي لشــركـة البحـريــن الوطنية للتأمين في مؤتمر ((2023 W.I.N-MENA))

مشاركـة الـرئيــس التنفيـذي لشــركـة البحـريــن الوطنية للتأمين في مؤتمر ((2023 W.I.N-MENA))
التاريخ
9/23/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تم دعوة إيمان مجلي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب (م) ( bni ) ، شركة التأمين الرائدة في البحرين، للتحدث في إحدى الحلقات النقاشية في مؤتمر»المرأة في شبكة تواصل التأمين – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، المنعقد تاريخ 8 سبتمبر 2023 في مركز دبي المالي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
W . I . N - MENA هي مبادرة أُسست عام 2020 م في دولة الامارات المتحدة، لتوفير منصة شاملة لتمكين النساء المهنيات في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالشراكة مع جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي، والتي تعتبر جمعية غير ربحية تتألف من مجموعة واسعة من الأعضاء من قطاع التأمين، تم تنظيم المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل W . I . N - MENA ، وتم التركيز على مجموعة من النساء القادة في قطاع التأمين لاستعراض التحديات في مسيراتهن المهنية والتعلم من خبراتهن وخلق فرص للتواصل بينهن.
شاركت إيمان مجلي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين، في إحدى الحلقات النقاشية والتي كانت بعنوان «تجاوز التحديات التي تواجهها المرأة في القطاعات المهيمنة بالرجال». حيث تحدثت عن التحديات التي قد تواجهها المرأة في مجال التأمين الإقليمي وخبراتها واستراتيجيتها للتغلب عليها وبناء المصداقية في قطاع التأمين.
وفي تعليقها على مشاركتها، قالت إيمان مجلي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين: “ قطاع التأمين في المنطقة مثل العديد من القطاعات الأخرى يمثل تحديات فريدة من نوعها للنساء ويتطلب من المرأة التحلي بالمرونة، والعزيمة وبناء خطة إستراتيجية للتغلب على هذه التحديات. كما يتطلب بناء المصداقية في مجال العمل على الاستمرارية في إثبات الكفاءة، والتميز في الأداء، وبناء العلاقات القوية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المساهمة في صنع القيمة، والقيادة بالقدوة، وتحمل الصعوبات بثبات، دوراً كبير في بناء المصداقية.
كما أضافت: «عملي كإمرأة في قطاع يهيمن عليه الرجال يعطي دافعًا إيجابيًا، وأعتبره كمصدر قوة. حيث يضيف منظور المرأة أفكارًا وأساليبًا جديدة إلى الطاولة، ويعزز الابتكار ويدفع التقدم في القطاع».
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