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جثث درنة على بعد 100 كيلو - جريدة الوطن السعودية

9/23/2023 11:28:34 PM
(MENAFN- Al Watan) انقضى أسبوعان ولا تزال ليبيا تنتشل في جثث ضحايا فيضانات إعصار دانيال وانهيار سدي درنة.
حيث كشفت السلطات الصحية في ليبيا، عن انتشال ما يزيد عن 200 جثمان خلال الساعات الماضية، في وقت تركز فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا في أعماق البحر والشواطئ.
وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أسامة علي، في تصريحات خاصة لموقع ((سكاي نيوز عربية))، إن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن.
وتواصل فرق الإنقاذ الليبية بمساعدة الفرق العربية والدولية، جهودها لانتشال كافة الجثامين، ومعرفة موقف المفقودين، ومن الأمور اللافتة العثور على أحد الجثامين التي جرفها التيار حتى الطريق الصحراوي بمنطقة ((مدور الزيتون))، بعدما جرفها السيل لأكثر من 100 كم، وهذه مسافة طويلة تشير إلى العمق الخاص بعمليات البحث حاليًا.
وأن الوضع الإنساني متفاقم وهناك المئات من العائلات تخرج من درنة يوميًا، ويتم إخلاؤهم لأن المدينة لم تعد مناسبة للعيش، خاصة أنه لا توجد مياه صالحة للاستعمال الآدمي، حيث تُجرى عمليات تعقيم للمدينة ومعالجة مياه الشرب خاصة المياه الجوفية.

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