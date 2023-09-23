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البرهان مستعد لبدء مفاوضات مع حميدتي لإنهاء الحرب في السودان

9/23/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنه مستعد للحوار مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، الذي يقاتله من أجل السيطرة على البلاد.
وأكد البرهان، في مقابلة نادرة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي.سي» بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعداده من حيث المبدأ للجلوس مع حميدتي والتحدث إليه «طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين».
وقال البرهان: «نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات. إذا كانت قيادة هذه القوات المتمردة ترغب في العودة إلى رشدها وسحب قواتها من المناطق السكنية والعودة إلى ثكناتها فسوف نجلس مع أي منهم، خاصة إذا التزم بما تم الاتفاق عليه في جدة، سنجلس لحل هذه المشكلة».
ونفى قائد الجيش السوداني أن تكون قواته تستهدف المدنيين، رغم تقارير للأمم المتحدة ومؤسسات خيرية أخرى عن وجود أدلة لشنّ قواته غارات جوية عشوائية على المناطق السكنية، مؤكدا انهم «قوات محترفة، نعمل بدقة ونختار أهدافنا في المناطق التي يتواجد فيها العدو فقط. نحن لا نفعل ذلك.. لا نقصف المدنيين ولا نستهدف المناطق السكنية».
وكان «حميدتي» قد أعلن موافقته على التفاوض في رسالة بالفيديو بثت مؤخرا، وقال إنه أيضا مستعد لبدء محادثات سياسية.
ونفى البرهان أن يصبح السودان دولة فاشلة مثل الصومال أو دولة مقسمة مثل ليبيا، وقال بحدة خلال المقابلة مع «بي.بي.سي» إن «السودان سيبقى موحدا. السودان سيبقى دولة سليمة، وليس دولة فاشلة. لا نريد ما حدث في الدول الأخرى التي ذكرتها. الشعب السوداني الآن متحد خلف قضية واحدة، إنهاء هذا التمرد سلميا أو بالقتال».
وعلى الرغم من تأكيده «واثق» من هزيمة قوات الدعم السريع، اعترف البرهان بأن القتال أجبره على الخروج من العاصمة وأوضح بالقول «في الخرطوم، لا تستطيع البعثات الديبلوماسية والوزارات وجميع الأجهزة الحكومية القيام بواجباتها بشكل طبيعي، لأنها منطقة حرب، هناك قناصة وعمليات عسكرية تجري. ولهذا السبب لا يمكن لأي كيان أن يعمل الآن في الخرطوم».
في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن نحو 5.3 ملايين شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.
وقال «أوتشا» في أحدث تقرير له «داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 ملايين شخص إلى 3929 موقعا في كل الولايات السودانية الـ 18 حتى 19 سبتمبر» الجاري.
ونقل المكتب عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين قولها إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وأشار إلى أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة، حيث لم يتم تقديم سوى 31% من الاحتياجات المطلوبة.
ووفقا للتقرير «يتعين على المانحين زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة».

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