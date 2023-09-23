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استمرار الاحتجاجات في غانا بسبب الأزمة الاقتصادية

9/23/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا امس في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.
وقال روميو (24 عاما)، وهو أحد المحتجين الذين لا يجدون عملا والذي كان يرتدي قبعة حمراء مثل الآخرين، «لا يستطيع المواطن الغاني العادي تحمل تكاليف ثلاث وجبات مشبعة (يوميا).. الحكومة لا تهتم».
وأغلقت الشرطة الطريق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة الذي تعهد منظمو الاحتجاجات باقتحامه.
وقالت الشرطة الخميس الماضي إنها اعتقلت 49 شخصا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات. ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد وبدا الوضع هادئا امس.

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