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رئيس وزراء الغابون الانقلاب كان أهون الشرين

9/23/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر رئيس وزراء الغابون المعين من قبل العسكريين أن الانقلاب كان «أهون الشرين» لتلافي حدوث كارثة في مواجهة «عرقلة انتخابية أخرى»، مشيرا إلى أنه سيعلن جدولا زمنيا للانتخابات خلال ايام.
وقال ريموند ندونغ سيما في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة «أقف أمام هذه الجمعية الموقرة في سياق غير مسبوق بالنسبة لبلادي، الشاهدة على مرحلة مروعة بعد عملية انتخابية اتسمت بالفوضى وأوقفتها قوات الدفاع والأمن».
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم «إصدار أحكام غير محددة، وخلط الأمور بسهولة وبشكل منفصل عن الحقائق» في السياق السياسي الغابوني الذي «برر هذا الاستيلاء على السلطة» في 30 اغسطس الفائت، عندما اطاح الجيش علي بونغو بعيد اعلان إعادة انتخابه في اقتراع اعتبر العسكريون والمعارضة أنه مزور.
ورأى أن ريموند ندونغ «إدانة مثل هذه العملية يعني التأكيد على أنه كان من الأفضل ترك الاشتباكات تجري وإحصاء عدد الضحايا لاحقا، لأنه لا أحد في المعارضة ولا أي أحد كان مستعدا للسماح بالمضي قدما بهذه الانتخابات».
وأوضح «كان أمام قوات الأمن الاختيار بين الاستعداد لقمع هذه الاحتجاجات ومواجهة المثول، عاجلا أو آجلا، أمام المحاكم الدولية بسبب مسؤولياتها، أو اتخاذ قرار بوقف عملية مزورة وخطيرة تمس باللحمة الوطنية».
وأضاف أن «هذا التدخل العسكري دون إراقة الدماء.. كان أهون الشرين».
وإذ أقر بأن «الوضع الراهن» ليس هو الحل، تحدث عن إصلاحات وانتخابات «ضمن إطار زمني معقول بالنسبة للجميع»، مشيرا إلى أنه سيعلن عن جدول زمني لمشاورات بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن «تسلسل مختلف المراحل التي ستفضي إلى انتخابات جديدة».

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