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بابا الفاتيكان يدعو القوميات العدائية المهاجرون ليسوا غزاة لأوروبا

9/23/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا ان «هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب».
وتحدث بابا الفاتيكان مظهرا دعمه للترحيب بالمهاجرين في خطاب طويل ألقاه في ختام مؤتمر الكنيسة حول قضايا البحر المتوسط ​​في مرسيليا، المدينة الساحلية الفرنسية التي كانت على مدى قرون ملتقى للثقافات والأديان.
واعتبر أن الهجرة «هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل 3 قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية».
وانتقد البابا فرنسيس «القوميات العدائية» في أوروبا وطالب باستجابة أوروبية للهجرة لمنع البحر المتوسط، حيث غرق الآلاف، من أن يصبح «مقبرة الكرامة».
ودعا إلى السماح «بعدد كبير من عمليات الدخول القانونية والنظامية» للمهاجرين مع التركيز على قبول الفارين من الحروب والجوع والفقر بدلا من «الحفاظ على رفاهية الفرد».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقبال البابا فرنسيس عند الميناء حيث يقع مركز المؤتمرات.
وكان بابا الفاتيكان قد قال امس الأول إنه «لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى البشر يعاملون كأوراق للمساومة ويسجنون ويعذبون بطرق فظيعة.. لم يعد بإمكاننا مشاهدة مآسي غرق السفن الناجمة عن أعمال التهريب بما فيها من قسوة».
وأضاف: «يجب إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون خطر الغرق عندما يتركون وسط الأمواج. إنه واجب إنساني وواجب حضاري».
ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل نحو 178500 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ​​هذا العام بينما توفي أو فقد نحو 2500 شخص.

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