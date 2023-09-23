Sunday, 24 September 2023 07:52 GMT

الحوز بين الانهيار والإبهار

9/23/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: نايف شرار
[email protected]
من جديد، وكما جرت العادة في الشدائد والأزمات أظهر المغرب مرة أخرى صموده في الأوقات الصعبة، فبعد أزمة الطفل الشهيد «ريان» الذي شد أنظار العالم وحبس أنفاس البشرية في كل بقاع المعمورة، ها هو المغرب العتيد تحت امتحان القضاء والقدر، يختبر صبره وتحمله، ويقيس درجة الإنسانية والعزيمة والوطنية لدى ساكنيه، حين زلزل الله أرض الحوز زلزالها، وأخرج منها أثقالها، فهلك من هلك من شهدائه راضيا مرضيا، وأصيب من أصيب ممن كتب له من عمره بقية، ونفسه تنزف من أثر فقد أحبته أو ضياع مصدر رزقه أو هما معا في الغالب.
لكن بلدا يقوده ملك متبصر حكيم، قادر على أن يعطينا درسا آخر في تجاوز المحن والأزمات، والخروج من الشدائد والآفات، نحو ما صنعه من معجزات لما انهارت أنظمة عتيدة أمام اجتياح جائحة كورونا (كوفيد-19)، فكان مثالا يحتذى في سياسته الوقائية أولا، ثم العلاجية ثانيا، ثم ادارة المؤسسات في ظل حجر صحي صارم وقف فيه الشعب المغربي وقفة الصمود والثبات خلف عاهله الهمام.
وبالعودة إلى مجريات زلزال الحوز العنيف، فقد أذهلت العالم أجمع قدرة المغرب الفريدة على الاستجابة بسرعة وفعالية لمواجهة التداعيات والتحديات الكبرى التي خلفها الزلزال، وذلك من خلال التدابير الاستعجالية التي اتخذت منذ اللحظات الأولى، فشملت تدخل القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والسلطات المحلية، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية.
ففي غضون 48 ساعة، تمكنت الجهود الرسمية والشعبية من إعادة الفتح الجزئي لطريق حيوي يؤدي إلى المنطقة المتضررة، وهو ما مكن من شق شريان للحياة من أجل إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا، كما تمت الاستعانة بخدمات المروحيات التي لم تتوقف عن التحليق والإسهام في عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وموازاة مع ذلك «تعبأ» المغاربة - من طنجة الى لكويرة ومن وجده الى الصويرة - فيما يشكل حالة من التراص والزخم التضامني الشعبي شديد الإبهار، لتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين بالرغم من ضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. فرأى العالم بأم أعينه طوابير المتبرعين في عمليات التبرع بالدم، متأسين في ذلك بملكهم الذي قدم دماءه الزكية تضامنا مع المصابين، ناهيك عن مئات الشاحنات الملأى بجميع أنواع المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية التي نزحت في «مسيرة تضامنية خضراء مظفرة» أخرى، وصلت الرحم بين أفراد المجتمع المغربي، وعبرت عن التلاحم والتماسك الذي يجمع المغاربة في اللين والشدة.
وقد وصلت الحملة التضامنية ذروتها حينما هب ملك المغرب محمد السادس بزيارة المناطق المنكوبة ميدانيا، فعاد الجرحى في المستشفيات، واطلع بشكل مباشر على العلاج المقدم ووتيرة الاستشفاء.
إن المتابع للتدابير المتخذة لاجتياز محنة زلزال الحوز وأقاليم الجوار في المملكة المغربية، يدرك درجة التأهب المغربي للأزمات، ومدى نجاعة سياسته في التعاطي مع المحن والآفات، وهو ما يرسخ بثبات الآفاق الرحبة والمتبصرة للسياسة الملكية الحكيمة، والالتفاف الشعبي المتماسك بين العرش والشعب المغربي الأبي.
وبتعليمات ملكية رشيدة، أحدثت الحكومة المغربية صندوقا وطنيا للتضامن، وبادر المغاربة المقيمون ومغاربة العالم والمؤسسات والشركات إلى التبرع المادي بكرم حاتمي، وشملت إجراءات إحداثه إعادة الإعمار مع الحفاظ على الثقافة والموروث المحليين دونما مساس بهما.
أما المتتبع لتوجيهات العاهل المغربي فيجد انها كانت واضحة تتضمن تعبئة جميع الموارد على نحو فعال حتى لا يظل أحد من دون مأوى، فقد كانت استجابة المغرب وازنة في مختلف المراحل بين تقديم العلاج الفوري وتوفير السكن المؤقت الاستعجالي، وصولا إلى الإطلاق السريع لجهود إعادة الإعمار، وذلك من خلال برنامج يستهدف نحو 50 ألف منزل انهار كليا أو جزئيا في الأقاليم الخمسة المتضررة، مع توفير السكن المؤقت بشكل استعجالي، قادر على تحمل الظروف المناخية الصعبة التي تتميز بها تلك المناطق في قلب جبال الأطلس.
وتعتزم المملكة إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.
ويستهدف البرنامج 4.2 ملايين شخص في المناطق الست الأكثر تضررا وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.
ويضم البرنامج مشروعات تهدف إلى «إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة»، وكذلك الانفتاح على المناطق المتضررة. ويتضمن البرنامج تشكيلا احتياطيا من المواد الأولية كالخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية، وذلك للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وفي التفاتة إنسانية عميقة الدلالات، تم اتخاذ إجراءات خاصة لصالح الأطفال اليتامى، فأطلق عليهم العاهل المغربي صفة «مكفولي الأمة» وخصهم بمنح مالية ومتابعة خاصة، وأوكل فرقا مؤهلة متخصصة لتأهيل تبنيهم بسرعة وإدماجهم داخل المجتمع المغربي.
وبينما يلتزم المغرب بإعادة البناء عقب الزلزال، ويسعى الى اتخاذ تدابير قوية أخرى ستتجاوز تحويل هذا التحدي إلى فرصة للتقدم وصمود إقليم الحوز والمناطق المجاورة له، واستغلال تلك النقمة لتصبح «نعمة» على مختلف القطاعات.
ويبقى القول إن الصداقة الطويلة والأواصر العميقة التي تجمع المغرب بعديد دول العالم مكنته من تلقي عشرات طلبات تقديم المساعدة والإسهام في الإغاثة العاجلة، إسهاما في بلسمة الجراح وتضميد النزيف، في إطار العلاقات الودية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، كما ان التضحيات والأعمال البطولية التي قام بها أبناء المملكة فاقت بالفعل كل التوقعات وأبهرت العالم، فصرنا أمام محنة في طيها منحة، وأمام أقليم وضع العالم بين رعشة الانهيار ودهشة الانبهار.
وليس أدل على مكانة هذا البلد في المنظومة الدولية، وعلى مقدار ما يحظى به من التقدير العالمي والثقة الأممية، من أن يبقي صندوق النقد الدولي على برمجة اجتماعه السنوي بمدينة مراكش منتصف شهر أكتوبر من السنة الجارية، دونما أي تأجيل أو إلغاء، مع ما يحمله هذا القرار من دلالات عميقة على قدرة المملكة المغربية على تجاوز المحن، وعلى الانبعاث من الابتلاءات بكل قوة وثبات وتكاتف والتحام.
فلا غرابة في ذلك إذن ولا عجب، فذلك هو المغرب ملكا وشعبا لمن لا يعرفه، وصدق قول القائل متمثلا قدرة هذا البلد على صناعة المستحيل واختلاق المعجزات: «ما دمت في المغرب فلا تستغرب»!!

MENAFN23092023000130011022ID1107128010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث