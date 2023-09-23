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انفصاليو قره باغ يسلمون أسلحتهم ويتفاوضون مع أذربيجان على سحب قواتهم

9/23/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل الانفصاليون في ناغورني قره باغ تسليم أسلحتهم بالتزامن مع المفاوضات مع أذربيجان على سحب قواتهم من هذا الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، وذلك بعد أيام قلائل من ابرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع باكو.
وذكرت قوة حفظ السلام الروسية، أن الانفصاليين سلموا ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح بينما لايزال آلاف المدنيين يواجهون حالة طوارئ إنسانية في هذه المنطقة من القوقاز.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، انه «وفقا لاتفاقات وقف الأعمال العدائية بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ بتسليم أسلحتها ومعداتها العسكرية بإشراف قوة حفظ السلام الروسية.
وحتى 22 سبتمبر الجاري، تم تسليم ست مدرعات وأكثر من 800 قطعة سلاح صغيرة ومضادات دبابات ونحو 5 آلاف قطعة ذخيرة».
وبالتوازي يواصلون المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني «تحت رعاية قوات حفظ السلام الروسية»، وفقا لسلطات هذا الجيب الانفصالي التي استسلمت بعد هجوم خاطف شنته القوات الأذربيجانية.
وأوضح الانفصاليون أن ذلك سيسمح «بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري، إلى منازلهم».
وأضافوا أن الطرفين سيبحثان في «إجراءات دخول وخروج المواطنين» من هذه المنطقة.
ويأتي إعلان الانفصاليين في وقت أكدوا فيه أن الجيش الأذربيجاني يحاصر ستيباناكيرت، «عاصمة» الإقليم.
وقالت المتحدثة باسم الانفصاليين أرمين هايرابيتيان لوكالة فرانس برس، إن «الوضع في ستيباناكيرت مروع، القوات الأذربيجانية على مشارفها»، موضحة أن السكان «يختبئون في الأقبية».
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع، بأن ستيباناكيرت محرومة من الكهرباء والوقود، وأن سكانها الذين لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم المفقودين بسبب عدم وجود قوائم للقتلى والجرحى يفتقرون أيضا إلى الغذاء والدواء.

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