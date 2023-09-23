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بايدن وترامب يدخلان على خط الإضراب العمالي المتسع ويتسابقان إلى التضامن مع المعتصمين في ميشيغان

9/23/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتخذت الحركة الاجتماعية في قطاع السيارات الأميركي بعدا جديدا، مع تزايد المواقع التي التحقت بها والإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن الثلاثاء المقبل إلى أحد مواقع الاعتصام، لمحاولة قطع الطريق على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وسيتوجه الرئيس الديموقراطي الذي يصف نفسه بأنه الداعم الرئيسي للنقابات الأميركية وتمت دعوته للقيام بمثل هذه البادرة، إلى اعتصام في ميشيغان تعبيرا عن «تضامنه» مع العمال.
وقال بايدن في رسالة عبر منصة «إكس»: «حان الوقت للتوصل إلى تسوية ترضي الجانبين» بين شركات صناعة السيارات ونقابة عمال السيارات المتحدين.
وكان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاما قد صرح عدة مرات، بأن الشركات المصنعة يجب أن توزع «أرباحها القياسية» على الموظفين.
ويأتي ذلك فيما كان بايدن يخطط لرحلة إلى الغرب الأميركي، غير أن الفرصة بدت مواتية أكثر لمحاولة قطع الطريق على منافسه الرئيسي دونالد ترامب الذي يريد أيضا أن يكون «بطل العمال» والأوساط الشعبية.
وفي السياق، خطط الرئيس الجمهوري السابق الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية لحزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، للمشاركة في اعتصام الأربعاء القادم في ميشيغان أيضا التي تعد ولاية ذات أهمية انتخابية.
ويلقي كل ذلك وعلى نحو مفاجئ طابعا سياسيا على حركة اجتماعية اتسعت بشكل واضح امس الأول.
فقد اتسع الإضراب العمالي بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات النقابية.
وقال شون فاين، رئيس نقابة «عمال السيارات المتحدين» القوية، في مقطع فيديو، «لن ننتظر إلى الأبد للحصول على عقود عادلة من الشركات الكبرى»، .
ويعمل في هذه المواقع الواقعة في 20 ولاية، نحو 5600 عضو في نقابة «عمال السيارات المتحدين» من أصل 146 ألفا يعملون لدى الشركات العملاقة في ديترويت في ولاية ميشيغان.
وقال فاين إن الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر الجاري سيستمر في المصانع الـ 3، حيث يعمل نحو 12700 عضو في نقابة «عمال السيارات المتحدين».
وأضاف فاين: «إننا ندعو ونشجع أي شخص يدعم قضيتنا للانضمام إلينا في خطوط الاعتصام، أصدقاء وعائلات وحتى رئيس الولايات المتحدة».
من جهة اخرى اسندت إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مهمة جديدة تتمثل في مكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، في وظيفة يرجح بأن تستقطب الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024.
وستتولى نائبة الرئيس الديموقراطية البالغة 58 عاما رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية الجديد والذي سيتيح التنسيق بشأن المسألة رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد حيث يتجاوز عدد الأسلحة النارية عدد السكان.
وقالت هاريس في بيان تم الإعلان فيه عن المكتب الجديد «نعرف أن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان».
وأضافت «لا نملك لحظة ولا أرواحا نضحي بها» في بلد «يمزقه» عنف الأسلحة النارية.

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