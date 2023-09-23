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محمد بن سلمان في اليوم الوطني للمملكة رب اجعل هذا البلد آمنا

9/23/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي التهاني من زعماء العالم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وفي مقدمتهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية والإسلامية الشقيقة.
ونشر الأمير محمد بن سلمان صورة تعبيرية على حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وتظهر الصورة سموه متوسطا الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكتب تحتها الآية القرآنية الكريمة: (رب اجعل هذا البلد آمنا).
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
جاء ذلك في برقيات تهان لخادم الحرمين الشريفين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس.
وفي برقيات تهان مماثلة، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ منصور بن زايد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وفي تغريدة بحسابه على منصة اكس (تويتر سابقا) قال الشيخ محمد بن زايد: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء».
بدوره، غرد الشيخ محمد بن راشد على منصة اكس (تويتر سابقا) قائلا: «كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير..وراية مجدكم خفاقة عالية».
وهنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة، وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين، كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وثمّن ملك البحرين، نهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيد من التكامل مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
ونوه سموه بهذه المناسبة بنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع.
وبعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
كما عبر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين مماثلتين، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.
وبعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، أعرب فيها عن «تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار».

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