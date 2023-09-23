رسالة إلى والدي

أخبرني أحد أبناء عم والدي رواية لم أسمعها منه يوما أنه عندما كان في عمر المراهقة كاد يموت من الغرق في «دردور»، ولولا رحمة الله ومن ثم إنقاذ والدي له الذي غاص من تحته ليرفعه من عمق الماء، وقال له بعدها: هل أنت مجنون؟! كيف عرضت نفسك للخطر وغصت تحتي لإنقاذي! رد عليه والدي: ما فكرت في نفسي.. فكرت في والدتك.. خفت لا تموت من الحرة عليك.

أكتب هذه المقالة وأنا محاط بأصدقاء ومحبي والدي مبارك مزيد المعوشرجي في اليوم الثاني والستين لوجوده في غرفته بمستشفى حسين مكي جمعة وحولي يتوافد يوميا محبوه وأصدقاؤه للحضور والاتصال عليه، الأستاذ والمعلم والأب الذي أفتخر به وتعلمت منه الكثير والكثير وأفتخر بعلاقة الصداقة الوطيدة بيننا، ولكن بعد كل هذه السنين لم أكن أعلم الجوانب الخفية لهذا الرجل وعطاءه إلا بعد أن أجبره المرض على الجلوس في السرير لمدة طويلة، حيث ليده الكريمة بالعطاء الذي امتد الى خارج الكويت، وارتباطه الوثيق ووصوله لأرحامه، من دون أي تكلف، كرس حياته كلها لرعاية الآخرين على حساب نفسه، تعلمنا منه الولاء والإخلاص للوطن واحترام رموزه، أبى أن يخرج وقت الغزو العراقي على الكويت وكان له دور في جمع الشمل داخل منطقة مشرف وداخل العائلة، حيث كان منزله ملاذا للعديد من العوائل ودار رعاية لكبار السن من العائلة، بل ومن قبل الغزو فتح (فرية) من سور منزله وفتح بابه ليكون الوريد لصلة أحد كبار السن من الأرحام لكي يتسنى لأقربائها الوصول لها بعد أن تخلف المسؤول عنها عن أداء واجبه من منزله، من دون أي منة منه أو ادعاء الفضل على ذلك، سأله أحد إخواني بعد كل تلك السنوات.. لماذا قمت بذلك؟ ألا تعلم ان ذلك أثر على طفولتنا؟ فقد كنا لا نسافر طويلا او نخرج كالآخرين في تلك السنوات لأن منزلنا أصبح كدار رعاية لكبار السن من العائلة ومزار خاص ودائم ومستباح 24 ساعة لزوارهم.. «وترى محد راح يقدر ذلك بعد ما يموتون!»، رد عليه والدي: لم أقم بذلك لإرضاء أحد أو إجبار او انتظار رد الجميل من أحد، لقد قمت بذلك إرضاء لوجه الله.

فلم تعرف نفسه الكبر رغم كبر مقامه، أو المنة يوما على أحد رغم سخاء كرمه على الجميع، فعند الفرح هو اول من يقدم العطايا والعزائم والولائم للاحتفال للبعيد قبل القريب في ديوانه المفتوح كل ثلاثاء منذ أكثر من 40 سنة، ورواد المسجد القريب من منزله، وعند الحزن أول من يقوم بأداء الواجب ويكون السند للمحزون، كان ظهرا وسندا لكل من يعرفه وأداة الوصل للعائلة، وكان خير مثال للرجل المتدين باعتدال، وخير من يؤدي صلة الرحم كعبادة، وان الأقربين أولى بالمعروف، ولم تعرف نفسه الحسد أو الغل على أحد وكان مثالا للتواضع والعفو عند المقدرة، تحمل الكثير خلال آخر 4 سنوات ولعل وفاة الوالدة في سبتمبر من العام الماضي أكبر ألم تحملناه جميعا، أكتب هذه المقالة وأنا بجانبه في المستشفى وحوله كل يوم الأوفياء من محبيه وأصدقائه وأهله، وكأنه يجني ثمار ما قام به من خير طوال سنوات حياته، داعيا المولى عز وجل له بالشفاء والرحمة والأجر الجزيل وطول العمر، وأقول له: باسم كل اخواني اننا نحبك يا أبي ونفتخر بك ونقدر كل ما قدمت من تضحيات.