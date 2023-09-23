موطن العز والفخر
التاريخ
9/23/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 93 لتأسيس وتوحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبــدالعزيـــز بن عـــبدالرحـــمن آل سعود وهي البلد العزيز على قلوب اهل الكويت وهي الذخر والسند والعون في الشدة والرخاء والسلم والحرب.
ان اليوم الوطني السعودي من الأيام البهيجة التي ترتفع فيه اعلام التوحيد حبا واعتزازا وشعورا بالعزة والنصر وإحلال الأمن والأمان والسلام الذي تجاوز حدود أراضي المملكة ليعم حدود الخليج والعالم العربي والعالم أجمع.
واليوم الجميع يتابع التطور الهائل في السياسة السعودية تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبجهود مميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في تحقيق الأمن الاقتصادي والتطور العمراني وعلى رأسها المبادرات السياسية في التقارب الأيراني - السعودي، مما يسهم في السلام والاستقرار لمنطقة الخليج العربي.
وأبدع الشاعر محمد بن صلبوخ الحسيني حين قال:
المملكة فخر العرب دار الأمجاد
على ضفاف المجد رفرف علمها
رفرف بدار المجد بأيام الأعياد
في ظل منهو بالمكارم حكمها
القايد اللي صان تاريخ الأجداد
صقر العرب سلمان داره حشمها
ويرقابها محمد مجاميع وأفراد
مواقفه بالراس الأصوك حسمها
والعلاقات الكويتية - السعودية تجاوزت أبعاد العلاقات الدولية والديبلوماسية الى مفهوم الاخوة فهي علاقة اشقاء وأهل وتربطنا علاقات ود ومحبة، ويطيب لنا في هذا المقام ان نستذكر بكل فخر جهود الأمير الديبلوماسي الفذ صاحب الخلق والتواضع الجم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد الذي يقود الديبلوماسية السعودية بكل اقتدار في بلده الثاني بين اهله ومحبيه.
وأخيرا نتقدم بأزهى وأطيب التهاني والتبريكات الى القيادة السعودية والشعب العربي السعودي الكريم ونستذكر بكل فخر واعتزاز الموقف البطولي السعودي أثناء الغزو العراقي لبلادنا الكويت وهذا الموقف لا يمكن أن تنساه الأجيال على مر العصور، وتبقى السعودية الشقيقة الكبرى للكويت وعمقنا الاستراتيجي وسندنا التاريخي، حفظ الله المملكة وأدام عليها الأمن والأمان والسلام والاستقرار.
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