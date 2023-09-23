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نهاية الخدمة

9/23/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

ليس غريبا على دولتنا الكريمة أن تخطو خطوات عملية في إنصاف جميع من قضوا سني عمرهم في خدمة وزاراتها والعمل بمؤسساتها، ومثلوها خير تمثيل، في السلم والحرب، وفي الشدة والرخاء، وهذا يعني أن تكون مكافآت نهاية الخدمة غير مقصورة على فئة دون أخرى في المجتمع، أو على فترة زمنية دون غيرها، مما يتطلب إعادة ملفات جميع المتقاعدين إلى الطاولة لبحثها ودرسها ومناقشتها وإضفاء المساواة فيما بينها، لتأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في هذا السياق.
لا يمكن تفسير وجود فجوات شاسعة في الرواتب التقاعدية أو الميزات الاستثنائية بين شريحة وأخرى، أو بين من تقاعدوا قبل 2010 أو بعدها، فالتقاعد حق من حقوق أي موظف يخدم دولته ويسهم في بنائها، أيا كان القطاع الذي يعمل فيه، ولا معنى لتجاهل أي من هؤلاء وفي أي فترة زمنية كانت، وهذا ما يستدعي إعداد دراسة تضبط العدالة في هذا الشأن، وتحفظ للمتقاعدين حقوقهم، وتضمن العدالة والمساواة مع أقرانهم من شتى شرائح الموظفين ومواقع عملهم، وهو ما نعتقده ويعتقده أكثر المجتمع أنه مطلب شرعي ومحق، من أناس خدموا دولتهم وحافظوا عليها وأدوا رسالتهم بكل اقتدار.
فيا حبذا لو ينعم جميع المتقاعدين بخيرات دولتهم وثرواتها، ولعل من الجدير انتهاجه أن يخصص جزء كبير من ميزانية المعاشات الاستثنائية لتنفيس كربات المكروبين وسداد ديون المدينين، أو على الأقل لإعفائهم من فوائد القروض المستحقة للبنوك والشركات التجارية، لتعزيز ارتفاع راية العدالة في البلاد، وحتى يشعر الجميع بأنهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق بينهم.
جميع المتقاعدين المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم نهاية الخدمة والمكافآت والميزات، التي منحت لغيرهم في جميع القطاعات، ترنو عيونهم إلى مساواتهم بغيرهم، حيث إنهم جميعا خدموا البلد طوال فترة عملهم ولم يقصروا، والجميع بحاجة إلى توفير ما يضمن لهم الحياة الكريمة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع المتقاعدين.
نعتقد أن من حق جميع المتقاعدين أن يعيشوا حياة كريمة فيما تبقى لهم من العمر أسوة بغيرهم ممن شملهم القرار الأخير، خصوصا أن دستور الدولة ينص على أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، لذا من الإنصاف بمكان أن نبرد قلوبهم بهذه العدالة والمساواة.
كلمة أخيرة: جـميع بــاقــات الشكــر والتقدير لا تفي صاحب السمو الأمير الشــيخ نـــواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، حقه بتوجيهه بإنشاء نواد للمتقاعدين صحية وترفيهية واستشفائية وعلاجية، فقد أكد هذا الحس الحاني من سموه ما لدينا من شعور بأن الرعيل الأول في عيونه وأنهم محل تقدير واعتبار.
ويبقى أن نذكر المكلفين بتنفيذ التوجيهات السامية بضرورة أن يضعوا أخواتنا وأمهاتنا المتقاعدات في الحسبان، وأن يكون لهن نواد خاصة بهن، أسوة بالمتقاعدين الرجال، فهن في أمس الحاجة إلى مثل هذه المرافق بعد أن بلغن خريف العمر.

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