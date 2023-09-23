السعودية قصة القرن
التاريخ
9/23/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
لقد أصبحت المملكة العربية السعودية الشقيقة حديث العالم أجمع، وترى أنظار البشر تتابع المملكة ليل نهار لرؤية كل ما هو جديد في هذا الكون من تميز وإبداع وتقدم ورقي في المجالات كافة .
المملكة خطفت الأضواء نتيجة الإيمان المطلق بالرؤية المدروسة وحققت المراد بفزعة الشعب السعودي وتعاضده مع قيادته حين وظفوا كل الخطط والبرامج والثقافات لتعزيز هوية الوطن حتى بهروا العالم وأجبروا الشعوب على الالتفات لمملكة الخير التي باتت قصة نجاح عظيم لقائد ملهم وشعب مثابر يعشق التحدي ويطمح الى المزيد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمده الله بموفور الصحة والعافية، وبتميز الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حفظه الله ونصره لما فيه الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة الوفية وحكومتها الرشيدة الفاعلة وشعبها العزيز الكريم.
ففي كل يوم يزداد الولاء وترتفع مشاعر الإيمان والحماسة والاستعداد لمزيد من التضحية والعطاء لهذا الوطن المعطاء من باب الحب والوفاء والفداء لبلاد الحرمين الشريفين، فالوطن يستمد قوته من شعبه، فالشعوب هي صمام الأمان والحصن الذي يتصدى للشائعات بل يحطم المؤامرات تجاه الطابور الخامس الذي يثير الفتن ويحبط العزائم، كما ان الشعوب هي التي تنبذ العنصرية والطائفية والقبلية وتكرس القيم وتعزز مفهوم الولاء وحب الانتماء.
فالشعب السعودي الوفي أثبت معدنه الأصيل بتفاعله وتعاضده رغم عفويته وبساطته وطيبته وتسامحه ووعيه، ففي كل أزمة يزداد الوطن صلابة وقوة تتكسر وتضعف أمامها قوى الشر والفساد بفضل من الله ثم بوفاء وبسالة رجال الأمن، فمنهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من استشهد فداء للوطن ومنهم من ينتظر ولايزال يضحي بالنفس والنفيس من أجل سيادة وطن وكرامة شعب.
فقد جسدت روح التلاحم سياجا منيعا لحفظ الأمن محبة وتفانيا وولاء والتفافا حول القيادة التاريخية والمشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معتصمين بحبل الله المتين وبإيمان لا يلين وبروح الأسرة الواحدة، وشعب هذه قيمه وقيادة رشيدة تحفه القلوب المؤمنة ويحتكم لشريعة الله ويتوكل على الله في كل أمور حياته لا بد أن ينتصر ويقهر الأعداء مهما تعددت مشاربهم ومسمياتهم بإذن الله.
باختصار: المملكة الشقيقة الكبرى تملك قيادة فذة وشعبا وفيا مخلصا فهيما.. وإعلاما راقيا مدركا ورزينا.. وحكومة واثقة واعية رادعة لكل عمل مشين.
وبهذه المناسبة يسرني تهنئة مملكة الخير قيادة وحكومة وشعبا باليوم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ دياركم دار عز وفخر وشهامة ووفاء وأن يستمر هذا التطور والتقدم الذي نفخر به و«نتنومس فيه» عند العالم أجمع، متمنيا دوام الرفعة والتوفيق لبلاد خادم الحرمين الشريفين.
M_TH_ALOTAIBI@
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