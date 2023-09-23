السعودية قصة القرن

لقد أصبحت المملكة العربية السعودية الشقيقة حديث العالم أجمع، وترى أنظار البشر تتابع المملكة ليل نهار لرؤية كل ما هو جديد في هذا الكون من تميز وإبداع وتقدم ورقي في المجالات كافة .

المملكة خطفت الأضواء نتيجة الإيمان المطلق بالرؤية المدروسة وحققت المراد بفزعة الشعب السعودي وتعاضده مع قيادته حين وظفوا كل الخطط والبرامج والثقافات لتعزيز هوية الوطن حتى بهروا العالم وأجبروا الشعوب على الالتفات لمملكة الخير التي باتت قصة نجاح عظيم لقائد ملهم وشعب مثابر يعشق التحدي ويطمح الى المزيد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمده الله بموفور الصحة والعافية، وبتميز الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حفظه الله ونصره لما فيه الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة الوفية وحكومتها الرشيدة الفاعلة وشعبها العزيز الكريم.

ففي كل يوم يزداد الولاء وترتفع مشاعر الإيمان والحماسة والاستعداد لمزيد من التضحية والعطاء لهذا الوطن المعطاء من باب الحب والوفاء والفداء لبلاد الحرمين الشريفين، فالوطن يستمد قوته من شعبه، فالشعوب هي صمام الأمان والحصن الذي يتصدى للشائعات بل يحطم المؤامرات تجاه الطابور الخامس الذي يثير الفتن ويحبط العزائم، كما ان الشعوب هي التي تنبذ العنصرية والطائفية والقبلية وتكرس القيم وتعزز مفهوم الولاء وحب الانتماء.

فالشعب السعودي الوفي أثبت معدنه الأصيل بتفاعله وتعاضده رغم عفويته وبساطته وطيبته وتسامحه ووعيه، ففي كل أزمة يزداد الوطن صلابة وقوة تتكسر وتضعف أمامها قوى الشر والفساد بفضل من الله ثم بوفاء وبسالة رجال الأمن، فمنهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من استشهد فداء للوطن ومنهم من ينتظر ولايزال يضحي بالنفس والنفيس من أجل سيادة وطن وكرامة شعب.

فقد جسدت روح التلاحم سياجا منيعا لحفظ الأمن محبة وتفانيا وولاء والتفافا حول القيادة التاريخية والمشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معتصمين بحبل الله المتين وبإيمان لا يلين وبروح الأسرة الواحدة، وشعب هذه قيمه وقيادة رشيدة تحفه القلوب المؤمنة ويحتكم لشريعة الله ويتوكل على الله في كل أمور حياته لا بد أن ينتصر ويقهر الأعداء مهما تعددت مشاربهم ومسمياتهم بإذن الله.

باختصار: المملكة الشقيقة الكبرى تملك قيادة فذة وشعبا وفيا مخلصا فهيما.. وإعلاما راقيا مدركا ورزينا.. وحكومة واثقة واعية رادعة لكل عمل مشين.

وبهذه المناسبة يسرني تهنئة مملكة الخير قيادة وحكومة وشعبا باليوم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ دياركم دار عز وفخر وشهامة ووفاء وأن يستمر هذا التطور والتقدم الذي نفخر به و«نتنومس فيه» عند العالم أجمع، متمنيا دوام الرفعة والتوفيق لبلاد خادم الحرمين الشريفين.









M_TH_ALOTAIBI@

[email protected]