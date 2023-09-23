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الأيام الوطنية السعودية

9/23/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

تتكرر الأيام الوطنية السعودية كل عام في الثالث والعشرين من سبتمبر حيث إن السعوديين يحتفلون بتوحيد المملكة العربية السعودية الحديثة وتجديد العهد مع قيادتها وتكون مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي بإطلاق الأناشيد والأهازيج وتزيين الشوارع والمباني بالأعلام السعودية وتنظيم العروض الجوية وإقامة فعاليات مختلفة في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك العروض والاستعراضات التقليدية والثقافية والفنية والألعاب النارية وحفلات الموسيقى والرقص الشعبي وكذلك الاحتفاء بالإنجازات التي تحققت في المملكة على مدار السنوات.
وقد تم اختيار شعار الاحتفال بهذا اليوم لهذا العام أن يكون «نحن نحلم ونحقق» وقد استوحي هذا الشعار من الأحلام التي أصبحت قريبة من التحقيق وواقعية في مختلف جوانب حياة السعوديين وتجلى ذلك واضحا من خلال المشاريع الضخمة التي أطلقت في إطار رؤية 2030 مما ساهم في تعزيز قوة المملكة ومكانتها وبالتالي تمكنها من الاستمرار في أداء دورها المهم والرائد على جميع الأصعدة. إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يتم بتحقيق الإنجازات للوطن وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030 وتعزيز الولاء والبيعة لقيادة الوطن والوقوف خلف القيادة ضد كل محاولات التشكيك ودعم خطط التنمية وبرامج التطوير ومبادرات التقدم. إن الاحتفالات بالأيام الوطنية فرصة لاستعادة تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث يستذكر المواطنون جهود آبائهم المؤسسين وتضحياتهم لبناء دولة قوية ومستدامة وإن لتأسيس المملكة العربية السعودية جذور هوية وطنية تجمع الأجيال عبر العصور.
وتأتي رؤية المملكة لعام 2030 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهي تقود عملية التحول في المملكة من خلال تنويع اقتصادها وتحسين جودة وحياة مواطنيها وهذه الرؤية تتضمن أهدافا رئيسية، منها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتطوير القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص وتطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز التكنولوجيا والابتكار وتحقيق رفاهية المجتمع وجودة الحياة للمواطنين. ومن خلال هذه الأهداف تسعى المملكة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس وتوفير فرص عمل أفضل وتعزيز التنمية الشاملة.
إن الأيام الوطنية السعودية هي الموعد للاحتفالات بالإنجازات المذهلة التي حققتها المملكة العربية السعودية ولصقل رؤية المستقبل.

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