الأيام الوطنية السعودية

الأيام الوطنية السعودية
التاريخ
9/23/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
تتكرر الأيام الوطنية السعودية كل عام في الثالث والعشرين من سبتمبر حيث إن السعوديين يحتفلون بتوحيد المملكة العربية السعودية الحديثة وتجديد العهد مع قيادتها وتكون مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي بإطلاق الأناشيد والأهازيج وتزيين الشوارع والمباني بالأعلام السعودية وتنظيم العروض الجوية وإقامة فعاليات مختلفة في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك العروض والاستعراضات التقليدية والثقافية والفنية والألعاب النارية وحفلات الموسيقى والرقص الشعبي وكذلك الاحتفاء بالإنجازات التي تحققت في المملكة على مدار السنوات.
وقد تم اختيار شعار الاحتفال بهذا اليوم لهذا العام أن يكون «نحن نحلم ونحقق» وقد استوحي هذا الشعار من الأحلام التي أصبحت قريبة من التحقيق وواقعية في مختلف جوانب حياة السعوديين وتجلى ذلك واضحا من خلال المشاريع الضخمة التي أطلقت في إطار رؤية 2030 مما ساهم في تعزيز قوة المملكة ومكانتها وبالتالي تمكنها من الاستمرار في أداء دورها المهم والرائد على جميع الأصعدة. إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يتم بتحقيق الإنجازات للوطن وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030 وتعزيز الولاء والبيعة لقيادة الوطن والوقوف خلف القيادة ضد كل محاولات التشكيك ودعم خطط التنمية وبرامج التطوير ومبادرات التقدم. إن الاحتفالات بالأيام الوطنية فرصة لاستعادة تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث يستذكر المواطنون جهود آبائهم المؤسسين وتضحياتهم لبناء دولة قوية ومستدامة وإن لتأسيس المملكة العربية السعودية جذور هوية وطنية تجمع الأجيال عبر العصور.
وتأتي رؤية المملكة لعام 2030 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهي تقود عملية التحول في المملكة من خلال تنويع اقتصادها وتحسين جودة وحياة مواطنيها وهذه الرؤية تتضمن أهدافا رئيسية، منها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتطوير القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص وتطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز التكنولوجيا والابتكار وتحقيق رفاهية المجتمع وجودة الحياة للمواطنين. ومن خلال هذه الأهداف تسعى المملكة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس وتوفير فرص عمل أفضل وتعزيز التنمية الشاملة.
إن الأيام الوطنية السعودية هي الموعد للاحتفالات بالإنجازات المذهلة التي حققتها المملكة العربية السعودية ولصقل رؤية المستقبل.
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