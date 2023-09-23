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بالمختصر المفيد

9/23/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالمختصر المفيد، ضمائرنا هي التي تحركنا بمشيئة الله تعالى، فلا صوت يعلو على صوت الضمير، فهو الحاكم بأمره، وإذا مات ضمير الإنسان توقف عداد الخير في قلبه، وطغى الشر، وتغير رأسا على عقب، فلا مثل ولا مبادئ ولا أعراف، فلا مانع عند ميت الضمير في أكل حقوق الناس، ولا مانع في أن يصبح الحرام عنده حلالا، فتضيع القيم والأخلاق، فموت الضمير يعني فقدان الإنسانية وطغيان الشر على الخير، وهنا يصبح المرء وحشا على هيئة إنسان، وإذا ماتت الضمائر ارتكبت الكبائر، فلا وازع دينيا ولاهم يحزنون.
وما هذه الجرائم التي ترتكب هنا وهناك إلا بسبب هذه الضمائر الخاوية من الإنسانية، ولا أشبه الضمير إلا بالسراج في القلب المظلم ينير لنا الطريق ويهدينا سواء السبيل، وعلى العكس من ذلك، فإذا كانت الضمائر حية فسنكون في أحسن حالاتنا، ونعيش بسعادة وراحة بال واطمئنان، نعرف ما لنا وما علينا، وفي هذا الزمان الأغبر أصبحت أعداد أصحاب الضمائر الخاوية كثيرة، انتهت صلاحية ضمائرهم ولفظت أنفاسها الأخيرة، فلم يعودوا يفرقوا بين الحق والباطل والصح والخطأ، تجمدت مشاعرهم وعواطفهم وأحاسيسهم فأصبحت قلوبهم قاسية صلدة، قلوب تفتقر إلى النبض الإنساني أمام أعاصير المصالح الشخصية، ورياح الطمع والجشع، بسبب المادة التي أعمت العيون، وأماتت القلوب، حتى صرنا نرى بالعين المجردة من يقتات بضميره.
يقول أحد الحكماء: إذا مات القلب ذهبت الرحمة وإذا مات العقل ذهبت الحكمة، أما إذا مات الضمير فقد ذهب كل شيء، إن منبع الحق ونوره الضمير الحي، ومنبع الباطل والشر الضمير الميت، وليس موت الضمير مقصورا على الجرائم التي ترتكب، ولكن له وجوه كثيرة منها التهاون في أداء الواجب وخيانة الأمانة والعقوق حتى يصل بك موت ضميرك إلى إهمال واجب الله عليك، وربما صحا ضمير الإنسان متأخرا بعد فوات الأوان فتندم حين لا ينفع الندم، ودمتم سالمين.

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