يومنا الوطني وسيتي سكيب
التاريخ
9/23/2023 11:18:07 PM
(MENAFN- Al Watan) في البداية أتقدم بأسْمَى آيَاتِ التَهَانِي وَالتّبْرِيكَات بهذه المناسبة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 93 نحلم ونحقق، هذا الشعار الذي شاهدته عيانا بيانا أثناء ما تشرفت بالمشاركة في معرض سيتي سكيب الرياض الأخير ولا تسأل عن مدى الاعتزاز الذي عشته وغيري من أبناء هذا البلد الحالم ونحن نرى بلادنا تقود العالم وتبهره وترى ذلك الإبهار والحيرة في قسمات وجوه الزائرين من مختلف أنحاء المعمورة، وكيف يعيشون في عالم المستقبل المبهر بكل تفاصيله وهم يستعرضون جزءًا من مشاريع الخير والنماء بأجنحة كل واحد منها يعبر عن قصة من خيال بدأ رسمها على الواقع:
ذا لاين، نيوم، حدائق الملك سلمان، مسار مكة، مشاريع جدة، مشاريع البحر الأحمر، المشاريع العقارية الضخمة في كافة أنحاء المملكة.
من زار أو شارك بالمعرض ولم يزدد إيمانه بقدرة الله على تسخير الأمور لقيادة هذا البلد العظيم ورجاله المخلصين في قيادة مسار العالم القادم نحو التطور والرقي والإنسانية والسلام وشكر المولى على ذلك لتدوم هذه النعم فليراجع إيمانه.
من عاش قويًا بإيمانه واضحًا في توجهه وطنيًا في ولائه وحب قادته فالزمن زمانه والأرض أرضه.
فشكرًا لله ثم شكرًا حتى يبلغ الشكر منتهاه والحمد لله ثم الحمد لله على ما من الله به علينا من خير وطن وقيادة وأمن رحم الله الملك المؤسس وجعل منازله في عليين وبارك في عقبه ومكنهم وعزهم وجعل ما يقدمونه رفعة لهم في الدرجات ومحبة وشكرًا عند أهلهم ومواطنيهم وامنًا وعزًا وازدهارًا لأوطانهم والحمد لله على النعم، وأدام الله أحلامنا وحققها على أرض الواقع مبهرة مشرقة لتنير العالم بأسره.
محمد صالح العوفي
أمين عام جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم
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