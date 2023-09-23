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يومنا الوطني وسيتي سكيب

9/23/2023 11:18:07 PM
(MENAFN- Al Watan) في البداية أتقدم بأسْمَى آيَاتِ التَهَانِي وَالتّبْرِيكَات بهذه المناسبة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 93 نحلم ونحقق، هذا الشعار الذي شاهدته عيانا بيانا أثناء ما تشرفت بالمشاركة في معرض سيتي سكيب الرياض الأخير ولا تسأل عن مدى الاعتزاز الذي عشته وغيري من أبناء هذا البلد الحالم ونحن نرى بلادنا تقود العالم وتبهره وترى ذلك الإبهار والحيرة في قسمات وجوه الزائرين من مختلف أنحاء المعمورة، وكيف يعيشون في عالم المستقبل المبهر بكل تفاصيله وهم يستعرضون جزءًا من مشاريع الخير والنماء بأجنحة كل واحد منها يعبر عن قصة من خيال بدأ رسمها على الواقع:
ذا لاين، نيوم، حدائق الملك سلمان، مسار مكة، مشاريع جدة، مشاريع البحر الأحمر، المشاريع العقارية الضخمة في كافة أنحاء المملكة.
من زار أو شارك بالمعرض ولم يزدد إيمانه بقدرة الله على تسخير الأمور لقيادة هذا البلد العظيم ورجاله المخلصين في قيادة مسار العالم القادم نحو التطور والرقي والإنسانية والسلام وشكر المولى على ذلك لتدوم هذه النعم فليراجع إيمانه.
من عاش قويًا بإيمانه واضحًا في توجهه وطنيًا في ولائه وحب قادته فالزمن زمانه والأرض أرضه.
فشكرًا لله ثم شكرًا حتى يبلغ الشكر منتهاه والحمد لله ثم الحمد لله على ما من الله به علينا من خير وطن وقيادة وأمن رحم الله الملك المؤسس وجعل منازله في عليين وبارك في عقبه ومكنهم وعزهم وجعل ما يقدمونه رفعة لهم في الدرجات ومحبة وشكرًا عند أهلهم ومواطنيهم وامنًا وعزًا وازدهارًا لأوطانهم والحمد لله على النعم، وأدام الله أحلامنا وحققها على أرض الواقع مبهرة مشرقة لتنير العالم بأسره.
محمد صالح العوفي
أمين عام جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

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