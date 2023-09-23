أمير القصيم: في اليوم الوطني نستذكر ملحمة المؤسس لتوحيد قلوب أبناء الوطن

أمير القصيم: في اليوم الوطني نستذكر ملحمة المؤسس لتوحيد قلوب أبناء الوطن
التاريخ
9/23/2023 11:18:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن مناسبة اليوم الوطني، نستذكر فيها ما تحقق لوطننا الغالي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حيث ارتسمت على أرض الوطن ملحمة وطنية تمكن فيها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من توحيد قلوب أبناء الوطن بمختلف أطياف المجتمع، وإرساء قواعد وأسس راسخة لمملكة الشموخ ونشرْ العدل والأمن.
ورفع أمير القصيم التهنئة باسمه وباسم أهالي منطقة القصيم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما تحقق من إنجازات وطنية على كافة الأصعدة، وحرص القيادة الرشيدة على رخاء وأمن شعبها، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030.
وأكد أمير القصيم أن المملكة العربية السعودية دولة عظيمة في رسالتها وإنجازاتها الإقليمية والدولية، وأصبح وطننا الغالي أروع نموذج في الوحدة والاستقرار والبناء والنماء، مما ساهم في أن تكون المملكة مكانة عظيمة من بين دول العالم، بفضل من الله، وبفضل القيادة من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالمجتمع السعودي إلى أعلى المستويات.
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