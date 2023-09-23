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أمير القصيم: في اليوم الوطني نستذكر ملحمة المؤسس لتوحيد قلوب أبناء الوطن

9/23/2023 11:18:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن مناسبة اليوم الوطني، نستذكر فيها ما تحقق لوطننا الغالي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حيث ارتسمت على أرض الوطن ملحمة وطنية تمكن فيها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من توحيد قلوب أبناء الوطن بمختلف أطياف المجتمع، وإرساء قواعد وأسس راسخة لمملكة الشموخ ونشرْ العدل والأمن.
ورفع أمير القصيم التهنئة باسمه وباسم أهالي منطقة القصيم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما تحقق من إنجازات وطنية على كافة الأصعدة، وحرص القيادة الرشيدة على رخاء وأمن شعبها، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030.
وأكد أمير القصيم أن المملكة العربية السعودية دولة عظيمة في رسالتها وإنجازاتها الإقليمية والدولية، وأصبح وطننا الغالي أروع نموذج في الوحدة والاستقرار والبناء والنماء، مما ساهم في أن تكون المملكة مكانة عظيمة من بين دول العالم، بفضل من الله، وبفضل القيادة من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالمجتمع السعودي إلى أعلى المستويات.

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