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رئيس جامعة القصيم: الاحتفال باليوم الوطني استذكار لتاريخنا المجيد وإحساس بالمسؤولية

9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) قال رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود: إن اليوم الوطني الـ 93 يأتي لنتذكر ونُذكر بتلك اللحظات التاريخية العظيمة التي مرت بها مملكتنا الغالية، ونحتفل فيه بتجديد الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء ونفتخر به وبقيادته الحكيمة، ونعيش فيه مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز استشعارًا بأهمية ذلك التاريخ المفصلي الذي أعلن فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- عن توحيد البلاد وإعلان المملكة العربية السعودية تحت راية واحدة عام 1351هـ فاجتمع الناس بعد فرقة واتحدوا بعد شقاق وصاروا يدًا واحدة من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال في وحدة تاريخية لا تنجح إلا على يد الأبطال التاريخيين.
وأضاف ((الداود))، أن الملك المؤسس استطاع -رحمه الله- مع نخبة من أبناء الوطن تقديم ملحمة بناء ونماء انتهت بتوفيق من الله لقيام دولة متحدة عظيمة يعيش فيها شعب كريم تحت ظلال راية واحدة، فكانت دولة عز وفخر ونموذج نجاح وتقدم ليس لنا كمواطنين وحسب وإنما للعرب والمسلمين والعالم أجمع وها هي تقف شامخة في مصاف دول العالم القيادية.
وأوضح رئيس جامعة القصيم، أنه من الصعب سرد ما يتميز به وطننا عن غيره ولا يمكن حصرها، ومن أبرزها سياسته الواضحة منذ نشأته والتي سار وحافظ عليها أبناء الملك المؤسس -يرحمهم الله- من بعده (الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله) رحمهم الله جميعًا حيث اقتفوا خطى والدهم المؤسس حكمة وحنكة ودراية وإدارة، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- الذي سار بالبلاد سيرة عاطرة يعاونه في ذلك سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء يقودان السفينة بقوة ونجاح لتواصل النهضة الحضارية ويتحقق الحلم.
وأشار ((الداود)) إلى أن تحقيق حلم الملك المؤسس في النهضة يتجسد اليوم بأبهى صورة، فنحن نرى المملكة تنافس كبريات الدول في التقدم والازدهار وتشاركها في المهمات الجسام وتسجل حضورًا مميزًا لمعالجة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بهمة عالية، مضيفًا أن ذلك قد أثمر تأثيرًا عالميًا وجودة حياة داخلية. وأضاف، كلنا يشاهد القفزات النوعية في هذا العهد المبارك، حيث المشاريع الملهمة التي تغطي احتياجات الأجيال بتنوع فريد سواء ما كان منها تراثيًا تاريخيًا يعيد القيمة الحقيقية للتاريخ السعودي مثل مشروع بوابة الدرعية، أو سياحيًا عالميًا مثل مشروع تطوير العلا، ومشروع سنداله، أو اقتصاديًا متواكبًا مع تطورات الصناعات الحديثة مثل مشروع السيارات الكهربائية، أو رياضيًا يهتم بالصحة العامة وجودة الحياة مثل المسارات الرياضية، أو إبداعيًا ابتكاريًا يقدم حلولًا فريدة للمدن الحديثة مثل مشروع ذا لاين، أو بيئيًا يعيد التوازن للحياة العامة في المدن المزدحمة مثل مشروع حديقة الملك سلمان، أو فضائيًا علميًا استكشافيًا مثل برنامج المملكة لرواد الفضاء، أو استثماريًا يهتم بالطاقة البديلة مثل مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية، والقائمة تطول في تعداد المشاريع الكبيرة التي كانت بالأمس أحلامًا ثم أصبحت اليوم حقائق بفضل الله، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذين رسموا ملامح المستقبل من خلال وضع رؤية واضحة تعتمد على التنفيذ والإنجاز وتحويل الحلم إلى حقيقة.
وأردف، إن الاحتفال باليوم الوطني ليس حملًا للشعار وحسب إنما هو استلهام لجهود من سبقنا واستذكارًا لتاريخنا المجيد وإحساس بالمسؤولية، وشحذ للهمم لنواصل العطاء والبناء والنماء والحفاظ على الوطن ومكتسباته والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة وإنها لفرصة عظيمة أن نستلهم هذا الحراك الوطني الكبير ونسهم في البناء كما كان عليه الآباء والأجداد وفي لحمة واحدة مع قيادتنا الرشيدة أعزها الله، سائلًا الله جل وعلا أن يديم علينا راية العز والنجاح والأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وقادتنا من كل مكروه إنه سميع مجيب.

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