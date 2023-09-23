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مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبي

9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت رئيسة بلدية نيو أورلينز كبرى مدن ولاية لويزيانا الأميركية، حالة الطوارئ في المدينة، بعدما تسربت مياه مالحة إلى نهر المسيسبي في تهديد محتمل لإمدادات مياه الشرب، بينما قد تعلن الولاية كلها حالة طوارئ مماثلة خلال أيام.
وانخفض منسوب النهر، الذي ينبع من ولاية مينيسوتا في الشمال ويصب في خليج المكسيك جنوبا، للعام الثاني على التوالي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وتراجع معدلات هطول الأمطار.
وسمح النهر "المنكوب بالجفاف" كما وصفته مجلة "نيوزويك" الأميركية، لمياه البحر المالحة بالزحف شمالا، وبدأت بالفعل تؤثر على مياه الشرب في أجزاء من مقاطعة بلاكيماينز أقصى جنوبي لويزيانا.

تفاصيل الإعلان
- كتبت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية نيو أورلينز على "فيسبوك": "اليوم (الجمعة) وبالتنسيق مع مكتب حاكم الولاية، وقّعت إعلان حالة الطوارئة لمدينة نيو أورلينز بسبب تسرب المياه المالحة إلى نهر المسيسبي".
- أضافت: "سنستمر في العمل مع شركائنا على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية، في الوقت الذي نراقب به الوضع عن كثب".
- طمأنت السكان بأنه "لا توجد أي إمدادات مياه متضررة خارج مقاطعة بلاكيماينز بمياه البحر المالحة".

حالة طوارئ وشيكة
وكان حاكم ولاية لويزيانا جون إدوراردز، أعلن حالة الطوارئ في يوليو الماضي بسبب درجات الحرارة التي حطمت الأرقام القياسية، وأودت بحياة 16 شخصا.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال كيث هينكلي رئيس أبرشية بلاكيماينز، إنه "تم توزيع المياه الصالحة للشرب على نحو ألفي من سكان منطقة اختلطت فيها إمدادات مياه الشرب بالمياه المالحة".
وفي تحديث، الجمعة، قال حاكم الولاية إن لويزيانا على بعد أيام من طلب إعلان حالة الطوارئ من الحكومة الفيدرالية للسبب ذاته، أي تسرب المياه المالحة إلى مياه الشرب.
ولم يعد الأمر يقتصر على السلطات المدنية، إذ تطلب تدخل القوات المسلحة الأميركية.
وقال قائد مكتب سلاح الهندسة في نيو أورلينز العقيد كولين جونز، إنه سيتم إضافة 25 قدما (7 أمتار) إلى عتبة تحت الماء، كانت قد شيدت جنوبي المدينة في يوليو الماضي، لإبطاء تسرب المياه المالحة.

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