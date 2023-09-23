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أوفيليا تعد ولاية فرجينيا بالفيضانات العنيفة

9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع خبراء الطقس حدوث فيضانات تهدد الحياة في أجزاء من شرق ولاية كارولينا الشمالية وجنوب شرق فرجينيا.
حيث اجتاحت العاصفة الاستوائية أوفيليا ولاية كارولينا الشمالية بعد وصولها إلى اليابسة بالقرب من جزيرة إميرالد في وقت مبكر من اليوم، مما أدى إلى هطول أمطار على الأجزاء الشرقية من الولاية وهبوب رياح مدمرة وارتفاع خطير في المياه.
ووعدت العاصفة بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياح وأمطار غزيرة تصل إلى 7 بوصات (18 سم) في أجزاء من الولايتين، بالإضافة إلى 2 إلى 4 بوصات (5 إلى 10 سم) في بقية منطقة وسط المحيط الأطلسي.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة وصلت إلى الشاطئ مصحوبة برياح تقترب من قوة الإعصار بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة (110 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن تضعف مع تحولها شمالا.
وكان التحذير من زيادة العواصف، الذي يشير إلى الخطر الناجم عن ارتفاع مياه المحيط التي دفعتها أوفيليا إلى الداخل، ساري المفعول من بوج إنليت بولاية نورث كارولينا إلى تشينكوتيج بولاية فرجينيا. ومن المتوقع حدوث ارتفاعات تتراوح بين 4 و 6 أقدام (1.2 و 1.8 متر) في بعض المناطق. كما تم إصدار تحذير من عاصفة استوائية من كيب فير بولاية نورث كارولينا إلى جزيرة فينويك بولاية ديلاوير.

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