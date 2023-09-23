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خبراء يشجعون هجمات أوكرانيا على القرم

9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر معهد دراسة الحرب إن أوكرانيا استهدفت بشكل متزايد المنشآت البحرية في شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة، بينما يحقق وطأة هجومها المضاد الصيفي مكاسب بطيئة في شرق وجنوب أوكرانيا. ويقول خبراء عسكريون إنه من الضروري بالنسبة لأوكرانيا أن تواصل هجماتها على أهداف في شبه جزيرة القرم لإضعاف الروح المعنوية الروسية وإضعاف جيشها.
هجوم صاروخي
وشنت أوكرانيا هجوما صاروخيا آخر على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما قال مسؤول نصبته روسيا بعد يوم من هجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي أدى إلى فقد جندي وجرح ثلاثة آخرين.
وكتب حاكم المدينة ميخائيل رازفوزهاييف على تطبيق الرسائل تيليغرام، أن مدينة سيفاستوبول وُضعت تحت حالة تأهب بالغارة الجوية لمدة ساعة تقريبًا بعد سقوط حطام صواريخ تم اعتراضها بالقرب من الرصيف.
وكانت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، هدفًا متكررًا للقوات الأوكرانية منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق للدولة المجاورة في فبراير 2022.
تمركز الأفراد
كما قدم الجيش الأوكراني المزيد من التفاصيل حول هجومه السابق، مبينا أن القوات الجوية نفذت 12 ضربة على مقر أسطول البحر الأسود، مستهدفة مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية والأسلحة. وأنه تم إصابة نظامين صاروخيين مضادين للطائرات وأربع وحدات مدفعية روسية.
وتعد شبه جزيرة القرم بمثابة المحور الرئيسي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

صواريخ ATACMS
وفي تطورات آخر، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني في اجتماعهما بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي أوكرانيا نسخة من صواريخ ATACMS الباليستية الأطول مدى، دون تحديد عددها أو متى سيتم تسليمها.
و حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من القادة الأوكرانيين الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين منذ فترة طويلة على توفير أسلحة بعيدة المدى من شأنها أن تمكن كييف من تكثيف ضرباتها خلف الخطوط الروسية مع البقاء -هم أنفسهم- خارج نطاق إطلاق النار.

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