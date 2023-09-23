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من هي السيخ المتسببة في أزمة الهند وكندا

9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) خلف الاتهام الصادم الذي وجهه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا الأسبوع بأن الهند ربما كانت وراء اغتيال زعيم انفصالي للسيخ في كولومبيا البريطانية العديد من الأسئلة المعقدة حول طبيعة نشاط أقلية السيخ في أمريكا الشمالية.
وتعد كندا موطنًا لأكبر عدد من السكان السيخ خارج الهند. حيث يوجد بها حوالي 800.000 سيخ، أي حوالي 2% من السكان.
أقلية السيخ
وتضم الولايات المتحدة حوالي 500 ألف من السيخ. وبينما يجادل بعض السيخ بوجود دعم واسع النطاق في الشتات لإقامة دولة سيخية مستقلة في شبه القارة الهندية تسمى خالستان، يقول آخرون إنه لا يوجد مثل هذا الإجماع.
واشتد الجدل حول دعم خالستان بعد اتهام ترودو للهند بأن لها يدًا في اغتيال هارديب سينغ نجار البالغ من العمر 45 عامًا، وهو مواطن كندي قُتل بالرصاص في 18 يونيو.
وتستند هذه المعلومات إلى المخابرات الكندية، إضافة إلى معلومات استخباراتية من حليف رئيسي، وفقًا لمسؤول كندي وتستند المعلومات جزئيًا إلى مراقبة الدبلوماسيين الهنود في كندا.
التصنيف الإرهابي
وصنفت الهند نجار، وهو زعيم سيخي بارز في كولومبيا البريطانية، إرهابيًا في عام 2020 بسبب صلاته المزعومة بقوة خاليستان تايجر، وهي مجموعة تقوم بحملة من أجل استقلال خالستان في منطقة البنجاب بالهند.
وانتهى التمرد النشط منذ عقود، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حذرت مؤخرًا من أن الانفصاليين السيخ يحاولون العودة، وضغطت على دول مثل كندا لبذل المزيد من الجهد لوقفهم.
وحظرت الهند حركة خالستان.
ويتم إدراج المجموعات المرتبطة بها كمنظمات إرهابية بموجب قانون (منع) الأنشطة غير القانونية في الهند، وتعتبرها الحكومة تهديدًا أمنيًا خطيرًا.
كما تم إدراج جورباتوانت سينغ بانون، المستشار العام لمنظمة السيخ من أجل العدالة، كإرهابي من قبل الحكومة الهندية. وحظر المنظمة من قبل الهند في عام 2019.
ومن جهة أخرى لا تعتبر الولايات المتحدة وكندا، نشاط خاليستاني غير قانوني وهو محمي بموجب قوانين حرية التعبير.

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