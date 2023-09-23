Sunday, 24 September 2023 07:51 GMT

بلح البحر الغازي يبدأ سباق المؤرخين

9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أدخل بلح البحر الغازي كواجا ((Quagga)) الذي يقوم بتدمير حطام السفن في أعماق البحيرات، علماء الآثار والمؤرخين الهواة سباقًا مع الزمن للعثور على أكبر عدد ممكن من المواقع قبل فقدان الآثار التاريخية البحرية.
انتشار واسع
وأصبح بلح البحر كواجا ((Quagga)) وهو نوع من الرخويات بحجم الإصبع وله شهية شرهة، من الأنواع الغازية السائدة في منطقة البحيرات العظمى السفلى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا لعلماء الأحياء.
ويقول علماء الآثار إن هذه المخلوقات غطت تقريبًا كل حطام سفينة وطائرة تم إسقاطها في جميع البحيرات باستثناء بحيرة سوبيريور.
حيث يستطيع بلح البحر الغازي أن يحفر في أوعية خشبية، ويبني على نفسه طبقات سميكة جدًا وفي النهاية سيسحق الجدران والطوابق. كما أنها تنتج حمضًا يمكن أن يؤدي إلى تآكل السفن الفولاذية والحديدية. ولم يجد أحد طريقة فعالة لوقفه.
الحرب العالمية الثانية
ويسعى واين لوساردي، عالم الآثار البحرية بولاية ميشيغان، إلى جمع المزيد من القطع من طائرة من الحرب العالمية الثانية كان يقودها طيار من توسكيجي وتحطمت في بحيرة هورون في عام 1944.
وقال: ((بدأ الغواصون في اكتشاف (الطائرات) في الستينيات والسبعينيات)). ((كان البعض محظوظًا لدرجة أنهم تمكنوا من الطيران مرة أخرى. الآن عندما تتم إزالتها تبدو الطائرات مثل الجبن السويسري. نظرًا لأن كواجا (Quaggas) تخلف ثقوبًا فيها.
غزو الولايات
وتتعرض ثماني ولايات أمريكية بما فيها مقاطعة أونتاريو الكندية لغزو البلح.
وقالت تامارا تومسن، عالمة الآثار البحرية في ولاية ويسكونسن، لتوضح مدى انتشاره قائلة: ((ما تحتاج إلى فهمه هو أن كل حطام سفينة مغطى ببلح البحر في منطقة البحيرات العظمى السفلى)) وإذا قمت بتجفيف البحيرات، فسوف تحصل على وعاء من بلح البحر كواجا.

بلح البحر كواجا
- تم اكتشافه بموطنه الأصلي روسيا وأوكرانيا، في البحيرات العظمى في عام 1989
- يحمل صفات ابن عمه سيئة السمعة، بلح البحر الحمار الوحشي.
- يعتقد العلماء أن هذه المخلوقات وصلت من سفن الشحن عبر المحيطات التي تشق طريقها إلى موانئ البحيرات العظمى.
- تلتهم العوالق والمواد المغذية العالقة الأخرى، مما يؤدي إلى القضاء على المستوى الأساسي للسلاسل الغذائية.
- تستهلك الكثير من العناصر الغذائية بمعدلات عالية بحيث يمكنهم جعل أجزاء من البحيرات العظمى الغامضة واضحة مثل البحار الاستوائية.
- وبينما يفضل بلح البحر الحمار الوحشي الأسطح الصلبة، يمكن أن تلتصق الكواجا بالأسطح الناعمة على أعماق أكبر، مما يمكنها من استعمار حتى قيعان البحيرات الرملية.
- شكل بلح البحر الحمار الوحشي أكثر من 98% من بلح البحر في بحيرة ميشيغان في عام 2000، وبعد خمس سنوات، أصبحت الكواجا تمثل 97.7%.
- تعرض الكواجا السفن الخشبية والمعدنية، إلى دمار هائل.

MENAFN23092023000089011017ID1107127982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث