بلح البحر الغازي يبدأ سباق المؤرخين

بلح البحر الغازي يبدأ سباق المؤرخين
التاريخ
9/23/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أدخل بلح البحر الغازي كواجا ((Quagga)) الذي يقوم بتدمير حطام السفن في أعماق البحيرات، علماء الآثار والمؤرخين الهواة سباقًا مع الزمن للعثور على أكبر عدد ممكن من المواقع قبل فقدان الآثار التاريخية البحرية.
انتشار واسع
وأصبح بلح البحر كواجا ((Quagga)) وهو نوع من الرخويات بحجم الإصبع وله شهية شرهة، من الأنواع الغازية السائدة في منطقة البحيرات العظمى السفلى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا لعلماء الأحياء.
ويقول علماء الآثار إن هذه المخلوقات غطت تقريبًا كل حطام سفينة وطائرة تم إسقاطها في جميع البحيرات باستثناء بحيرة سوبيريور.
حيث يستطيع بلح البحر الغازي أن يحفر في أوعية خشبية، ويبني على نفسه طبقات سميكة جدًا وفي النهاية سيسحق الجدران والطوابق. كما أنها تنتج حمضًا يمكن أن يؤدي إلى تآكل السفن الفولاذية والحديدية. ولم يجد أحد طريقة فعالة لوقفه.
الحرب العالمية الثانية
ويسعى واين لوساردي، عالم الآثار البحرية بولاية ميشيغان، إلى جمع المزيد من القطع من طائرة من الحرب العالمية الثانية كان يقودها طيار من توسكيجي وتحطمت في بحيرة هورون في عام 1944.
وقال: ((بدأ الغواصون في اكتشاف (الطائرات) في الستينيات والسبعينيات)). ((كان البعض محظوظًا لدرجة أنهم تمكنوا من الطيران مرة أخرى. الآن عندما تتم إزالتها تبدو الطائرات مثل الجبن السويسري. نظرًا لأن كواجا (Quaggas) تخلف ثقوبًا فيها.
غزو الولايات
وتتعرض ثماني ولايات أمريكية بما فيها مقاطعة أونتاريو الكندية لغزو البلح.
وقالت تامارا تومسن، عالمة الآثار البحرية في ولاية ويسكونسن، لتوضح مدى انتشاره قائلة: ((ما تحتاج إلى فهمه هو أن كل حطام سفينة مغطى ببلح البحر في منطقة البحيرات العظمى السفلى)) وإذا قمت بتجفيف البحيرات، فسوف تحصل على وعاء من بلح البحر كواجا.
بلح البحر كواجا
- تم اكتشافه بموطنه الأصلي روسيا وأوكرانيا، في البحيرات العظمى في عام 1989
- يحمل صفات ابن عمه سيئة السمعة، بلح البحر الحمار الوحشي.
- يعتقد العلماء أن هذه المخلوقات وصلت من سفن الشحن عبر المحيطات التي تشق طريقها إلى موانئ البحيرات العظمى.
- تلتهم العوالق والمواد المغذية العالقة الأخرى، مما يؤدي إلى القضاء على المستوى الأساسي للسلاسل الغذائية.
- تستهلك الكثير من العناصر الغذائية بمعدلات عالية بحيث يمكنهم جعل أجزاء من البحيرات العظمى الغامضة واضحة مثل البحار الاستوائية.
- وبينما يفضل بلح البحر الحمار الوحشي الأسطح الصلبة، يمكن أن تلتصق الكواجا بالأسطح الناعمة على أعماق أكبر، مما يمكنها من استعمار حتى قيعان البحيرات الرملية.
- شكل بلح البحر الحمار الوحشي أكثر من 98% من بلح البحر في بحيرة ميشيغان في عام 2000، وبعد خمس سنوات، أصبحت الكواجا تمثل 97.7%.
- تعرض الكواجا السفن الخشبية والمعدنية، إلى دمار هائل.
MENAFN23092023000089011017ID1107127982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.