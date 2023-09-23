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الشال تصنيف فيتش السيادي للكويت لم ينسب لعمل إصلاحي داخلي

9/23/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه لم يطرأ أي جديد على تصنيف وكالة فيتش للوضع الائتماني السيادي للكويت كما ورد في آخر تقرير لها نشر الأسبوع الفائت، مضيفا أن ثبات التصنيف لم ينسب لعمل إصلاحي داخلي، وإنما للدعم الذي تلقته ماليتها العامة من ارتفاع استثنائي لأسعار النفط، ومن حجم احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بعامل أسعار وإنتاج النفط، فإن «فيتش» على قناعة بأنه إلى هبوط متصل في المستقبل، وفيما يبقى احتياطي الأجيال القادمة مهددا بإجراءات استنزاف مثل بيع أصول غير سائلة له من الاحتياطي العام مقابل سحب أموال سائلة منه بعد عودة عجز الموازنة العامة، أو تكرار ما حدث في عام 2019.
وأشار الشال إلى أن «فيتش» تتوقع عودة الموازنة العامة إلى تحقيق عجز للسنتين الماليتين 2023/2024 و2024/2025، وذلك لاحقا لتحقيق فائض استثنائي لسنة مالية وحيدة 2022/2023 بحدود 6.4 مليارات دينار، وبعد ثماني سنوات مالية متصلة من تحقيق عجز بلغ مجموعه 41.8 مليار دينار.
وأضاف تقرير الشال: جاء رد فعل الإدارة العامة على تحقيق فائض السنة المالية الواحدة بزيادة النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنسبة 17% عن مستوى الإنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة لها، فيما توقعت الوكالة أن تضطر الحكومة هذه السنة الى توظيف 22 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل، زائدا ضغوطا لزيادة بدلات العاملين بما في ذلك تعويضات شراء إجازاتهم. وتتوقع أن تسير النفقات المخصصة للدعوم بالاتجاه التصاعدي ذاته وترتفع بنسبة 35%، وفي تقديرنا ذلك قد يعني أن كل إيرادات الموازنة العامة قد تذهب لتغطية الأجور والدعوم.
ومضى الشال يقول: في المقابل، تتوقع الوكالة أن يصبح مسار الإيرادات النفطية الممولة لنحو 90% من نفقات الموازنة مسارا عكسيل، فالمرجح أن يهبط كل من أسعار وإنتاج النفط في السنتين الماليتين، الحالية والقادمة، فتوقعاتها لمعدل أسعار النفط للسنة المالية الحالية هي أن تبلغ 77 دولارا للبرميل، بينما سعر التعادل للموازنة هو 90 دولارا للبرميل، إضافة إلى فقدان 4.2% من حصة الإنتاج النفطي، وتتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى معدل 72 دولارا للبرميل للسنة المالية المقبلة 2025/2024.
واختتم تقرير الشال بقوله: لأن التصنيف الذي تمنحه الوكالة تصنيف مالي، ولأن جمهورها هم المتعاملون مع الكويت، ولأن مداه الزمني هو المدى المتوسط على أبعد تقدير، وهدفه واهتمامه هو قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها تجاه الغير من دخلها واحتياطياتها، فالتبشير باحتمال إقرار قانون الدين العام في السنة المالية المقبلة من وجهة نظرها قد يدعم تصنيفها. وتقرير الوكالة لا غبار عليه إذا عرفنا جمهوره ومقاصده، ولكن الاستقرار الاقتصادي والمالي للكويت بمفهومهما الواسع، هما هم واهتمام وطني محلي، لذلك، لا بد من قراءة انتقائية لتقرير الوكالة، الإفادة مما يناسب الكويت، والوعي وإهمال ما لا يناسبها.

MENAFN23092023000130011022ID1107127965

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