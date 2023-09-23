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216 3 ألف مبنى في الكويت بنهاية يونيو 2023

9/23/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن إجمالي عدد المباني في الكويت - حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية، بلغ نحو 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.6% خلال 12 شهرا، وهو نفس مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية يونيو 2021 البالغ 1.6%.
وأشار التقرير إلى أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2023 نحو 778.2 ألف وحدة مقابل 764.1 ألف وحدة في نهاية يونيو 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 1.8%. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2013 وحتى يونيو 2023 نحو 2.2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 67.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، وتلك المخصصة للعمل فقط.
وأضاف أن نسبة المباني الخالية انخفضت خلال الفترة المماثلة وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.8% وعددها نحو 19.1 ألف مبنى من إجمالي 216.3 ألف مبنى، مقارنة بنحو 20 ألف مبنى خال من إجمالي 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته 9.4%. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخداماتها حسب المحافظات كما في نهاية يونيو 2023.
وأكد الشال أنه طبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.7% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين بنسبة 20%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية عام 2013 وحتى يونيو 2023، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2013 - يونيو 2023) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 5.3%، 2.1% و1.4% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -1.0%. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو 2023 إلى نحو 21.5% مقارنة بنحو 23.9% في نهاية يونيو 2022.

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