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وحدة التأمين تفتح الباب لإطلاق شركة مستودعات تأمين مركزية

9/23/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» في عددها الصادر ٢٢ سبتمبر الجاري، أصدرت وحدة تنظيم التامين قرارا بشأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023-2026)، وتحديدا هدف الاستراتيجية الخامس، والذي ينص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية، وذلك في إطار مساعي الوحدة لتحقيق رؤيتها أن تكون أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا، وحدد القرار شروط ممارسة نشاط مستودع التأمين المركزي عبر 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة التنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إن هذه المبادرة المهمة تعتبر إنجازا وطنيا بامتياز سعت الوحدة إلى تحقيقه، بما يجعل الكويت باقتدار أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.
من جانبه، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان إن هدف الاستراتيجية الخامس قد تضمن 7 مبادرات استراتيجية، وكانت أهمها المبادرة السادسة «تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية (Central Insurance Repository)»، والتي جاءت منسجمة مع التوجهــــات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت «كويت جديدة» وبالتحديد «مكانة دولية متميزة، وبنية تحية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام».
.. وترخص لـ 4 شركات.. وشخص بمزاولة النشاط
علي إبراهيم
أصدرت وحدة تنظيم التأمين 3 قرارات بالترخيص لـ 4 شركات وشخص بمزاولة النشاط، مع الموافقة على توقف شركة عن ممارسة النشاط بشكل نهائي.
ووفقا للقرار رقم 23/2023، رخصت الوحدة لـ 3 شركات وشخص بمزاولة الأنشطة التأمينية، إذ رخصت لشركتين بممارسة نشاط وساطة التأمين، ولشركة بممارسة نشاط استشاري تأمين، ولشخص بممارسة نشاط خبير اكتواري لشركة تأمين. وقضى القرار رقم 40/2023 بالموافقة على التوقف النهائي لإحدى الشركات عن مزاولة النشاط، كما قضى القرار رقم 41 بأن يمنح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع إحدى الشركات الأجنبية.

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