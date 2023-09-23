Sunday, 24 September 2023 07:50 GMT

المرافق العمومية تسجل أعلى أرباح في تاريخها

9/23/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • د.محمد العبدالجادر: ارتفاع أرباح النصف الأول نتيجة الأداء العام التشغيلي والسعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات
  • م.صالح العثمان: نمو الأرباح نتيجة تنفيذ خطة مجلس الإدارة الإستراتيجية.. والتركيز على نقاط القوة بالشركة


استمرت شركة المرافق العمومية في تسجيل قفزات نوعية على مستوى الأداء والخدمات نتج عنه تحقيق أعلى أرباح في تاريخ الشركة، وبالتالي يعود عائدها على الدولة حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار الشركة ملكية كاملة، فقد اظهر تقرير النصف الأول من عام 2023 ارتفاعا ملحوظا للأرباح الصافية وفق أعلى المستويات.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس الإدارة د.محمد العبد الجادر بأن الأرباح لشركة إدارة المرافق العمومية في النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة تقارب 40% وبلغت 5.22 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 3.74 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة 1.47 مليون دينار، مما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التشغيلية، بما انعكس إيجابا بمضاعفة حقوق المساهمين.
وأشار العبدالجادر إلى أن ارتفاع أرباح النصف الأول بشكل رئيسي نتيجة الأداء العام التشغيلي للشركة، وفي إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات ونتيجة تعظيم إيرادات المشاريع التي قامت بتنفيذها من تطوير سوق الذهب المركزي، وتنفيذ العقود الخاصة بمجمعين تجاريين للمدن العمالية وتطوير المواقف العمومية بأحدث التقنيات، إضافة للتشغيل الكامل للمرحلة الأولى للمرافق التخزينية بميناء عبدالله.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي م.صالح العثمان بأن نمو الأرباح تحقق نتيجة تنفيذ للخطة الاستراتيجية لمجلس الإدارة وفق خطة تطوير طموحة تعتمد على فلسفة ورؤية واضحة متسلحة بنقاط القوة للشركة، ومساهمة كل فرد من أفراد الشركة للارتقاء إلى أعلى المستويات من حيث الإدارة والتشغيل والأداء لتقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة من أفراد أو شركات أو جهات حكومية.

MENAFN23092023000130011022ID1107127962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث