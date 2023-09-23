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الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات شريك حكومي إستراتيجي لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر

9/23/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن شراكته الاستراتيجية ودعمه لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة المعارض والمؤتمرات برعاية فهد الشعلة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.
ويتناول مؤتمر الحكومة الإلكترونية بنسخته العاشرة موضوع الحوسبة السحابية التي تنتقل بمراكز المعلومات إلى آفاق جديدة تتيح إمكانيات جديدة، وتشكل رافعة قوية لمبادرات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وتعليقا على مشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ودعمه المنتدى، قال د.عمار الحسيني مدير عام الجهاز بالتكليف: يعقد منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته العاشرة لهذا العام تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية بالكويت» مواكبا لتوجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الانتقال للحوسبة السحابية في الجهات الحكومية وفقا لسياسة الحوسبة السحابية للحكومة الكويتية التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (سيترا)، ولا بد لنا هنا من شكر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات لتنظيم المنتدى في الوقت المناسب لدعم جهودنا وجهود الجهات الحكومية في مسيرة التحول نحو الحوسبة السحابية.
وتعليقا على ما ينتظر الجهاز المركزي من تحديات، قال د.الحسيني: ندرك في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان التحول نحو الحوسبة السحابية يتطلب الكثير من العمل الجاد والمثابرة، ومع إدراكنا لكل تلك التحديات، فالتحول نحو الحوسبة السحابية أمر لا بد منه، ليس فقط لأنه التوجه العالمي لمستقبل صناعة أجهزة وتجهيزات وتقنيات وبرمجيات التكنولوجيا من الآن وصاعدا، بل لأنه يعود علينا كمؤسسات ومجتمعات ودول بفوائد جمة من ناحية الوفر المالي أولا، ويمكننا من الحصول على قدرات تكنولوجية تشغيلية بسرعة كبيرة مع إمكانية زيادة أو إنقاص تلك القدرات حسب الحاجة، وكذلك توفر لنا الحوسبة السحابية القدرة على توجيه ورفع كفاءة القدرات البشرية نحو تطوير الحلول والبرمجيات التي تحتاجها المؤسسات في عملها، فهناك العديد من خدمات الدعم الفني والصيانة والتشغيل والأنظمة الاحتياطية والاعتمادية العالية والأمن السيبراني التي توفرها شركات الحوسبة السحابية تلقائيا مع خدماتها، وهذا الأمر يوفر الكثير من الجهد والوقت لشراء تلك الخدمات بشكل منفصل وتخصيص الكفاءات البشرية للقيام بها.
بدوره، قال م.بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية: نحرص دوما على أن يواكب منتدى الحكومة الإلكترونية التوجهات التكنولوجية العالمية ويقدمها إلى السوق الكويتية في الوقت المناسب، فالحوسبة السحابية سيكون لها دور كبير خلال تنفيذ برنامج العمل للأعوام 2023 - 2027 الذي الذي تقدمت به مؤخرا الحكومة إلى الشعب الكويتي وممثليه، فقد شكل التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية حيزا مهما من البرنامج، والحوسبة السحابية ستشكل مستقبل مراكز المعلومات من الآن وصاعدا، ولهذا أيضا حرصنا على أن يستقطب المنتدى شركات الحوسبة السحابية العالمية والإقليمية والمحلية للاستفادة من خبراتها ومنتجاتها، ونحن نعتبر أن تطور الكويت وتقدمها مسؤوليتنا جميعا كما يعود خيرها علينا جميعا.
واختتم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بيانه بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة بالمشاركة في المنتدى وعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها في المعرض المصاحب له الى الاتصال مع منظمي المنتدى، كما حث الجهات الحكومية على إرسال الفرق التقنية والإدارية المتخصصة لديها للمشاركة في المنتدى وحضور جلساته والاستفادة من هذا التجمع التكنولوجي المتخصص.

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