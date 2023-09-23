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KIB يوفر حلولا تمويلية وتأمينية خاصة بأهالي المطلاع

9/23/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة خاصة تحت عنوان «KIB يعاونك» وهي مصممة لتقديم عروض تمويلية مميزة لأهالي المطلاع من أجل مساندتهم في مختلف مراحل بناء منازلهم، وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من استراتيجية البنك الهادفة إلى الإسهام بالتطور المجتمعي والتنمية المستدامة وتقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء باختلاف شرائحهم.
وفي هذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: إن أهالي مدينة المطلاع، من عملاء البنك أو غير العملاء، يمكنهم الاستفادة من هذه الحملة التي توفر لهم أنواعا مختلفة من التمويل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، تصل إلى نحو 95 ألف دينار، وتشمل التمويل الإسكاني والاستهلاكي وخدمات التأمين على المنازل مع KIB تكافل للتأمين التكافلي.
ومن الجدير بالذكر أن التمويل الإسكاني يتطلب حدا أدنى للراتب بقيمة 500 دينار، ليوفر لهم تمويلا لغاية 70 ألف دينار، كما يمنح العملاء فترة سداد طويلة الأجل لغاية 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهرا)، ما يسهم في مساعدتهم بشراء مواد البناء اللازمة لإنجاز وتشطيب مشاريعهم السكنية الخاصة.
ويمكن للعملاء من أهالي منطقة المطلاع طلب التمويل الاستهلاكي عن طريق منصة PayTally، للحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء البنك من المؤسسات التجارية والخدماتية المتعددة، على غرار «تروفاليو» و«ميداس» و«إيكيا» و«مارينا هوم» و«العربية للإلكترونيات»، و«المنزل» و«أكواسان» و«بنتا للأثاث» وغيرها من العلامات التجارية المتميزة. إضافة إلى خدمة التمويل الاستهلاكي لشراء الأثاث والأجهزة الإلكترونية، والتي تتطلب حدا أدنى للراتب الشهري بقيمة 300 دينار، لتوفر تمويلا لغاية 25 ألف دينار كحد أقصى، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح للقسط الأول مدتها 3 أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في الحفاظ على مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي، وذلك من خلال التركيز على توفير الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها الارتقاء بأسلوب حياة أفراد المجتمع.

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