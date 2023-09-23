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بيتك يطلق أكاديمية رقمية مختصة بالبيئة والاستدامة

9/23/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجية مع (SEEDS)، وذلك ضمن استراتيجية «بيتك» في الاستدامة وحملة Keep it Green التي أطلقها «بيتك» للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، باعتبارها مظلة يندرج تحتها العديد من المبادرات والمشاريع من شأنها المساهمة في نشر التوعية والمحافظة على البيئة في الكويت والعالم.
وأكد مساعد مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية في «بيتك» عبدالعزيز ذياب أن حماية البيئة ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك» بالاستدامة، حيث يحرص «بيتك» على دعم المبادرات التي تساهم بنشر التوعية المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى ان التعاون مع أكاديمية SEEDS، يمثل قصة نجاح ونموذجا يقوى بإطلاق منصة متكاملة تجمع المتخصصين والمهتمين في مجال الاستدامة لتبادل الأفكار والخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة مستدامة، وتطرح المنصة حلولا متنوعة في الاستدامة على سبيل المثال مفهوم المباني الخضراء، الذي يسلط الضوء على معرض KFH AUTO كنموذج حاصل على شهادة GSAS Gold كونه مبنى صديقا للبيئة، حسب معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.
من جانبها، أعربت الشريك المؤسس لشركة SEEDS، ياسمين الكندري، عن سعادتها بالشراكة مع «بيتك» في إطلاق المنصة الرقمية التي ستتيح لـ SEEDS الفرصة الأكبر لتطوير أعمالها بما يخدم البيئة والاستدامة، مؤكدة أن الأكاديمية تطمح الى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع المهتمين بالمحافظة على البيئة والاستدامة من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والمحاضرات. وكانت الشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» وأكاديمية (SEEDS) قد أسفرت عن العديد من المشاريع والبرامج وورش العمل التي نظمتها الشركة لأفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمرية، لاسيما الأطفال الذين يسعى «بيتك» ليغرس في نفوسهم مفاهيم الاستدامة وأهمية المحافظة على البيئة.
وشهدت هذه الورش والبرامج إقبالا كبيرا وحضورا لافتا، مما يعظم دورها ويحقق أهدافها في إيصال رسالة مهمة للمشاركين والمجتمع، بأهمية الاستفادة من جميع الجهود للمحافظة على البيئة.
وأطلق «بيتك» العديد من المبادرات البيئية تحت مظلة Keep it Green أبرزها إصدار أول بطاقة صديقة للبيئة في الكويت مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 85.5%، إضافة الى توقيع مذكرات تعاون وشراكات مع جهات حكومية وأهلية لدعم حملة تشجير وتخضير الكويت، والحد من الانبعاثات الكربونية، كما شارك «بيتك» أيضا في تنظيف جزيرة كبر، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لدعم جهود إنتاج سماد عضوي يغذي التربة.

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