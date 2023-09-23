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الخليج يطلق نسخة جديدة كليا من تطبيقه على الموبايل

9/23/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، أطلق بنك الخليج النسخة الجديدة كليا من تطبيقه على الموبايل، بمواصفات تعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، وبتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.
ويعتبر تطبيق بنك الخليج على الموبايل من الأكثر كفاءة وسرعة وسهولة في القطاع المصرفي، ويضم العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، وتلبية تطلعات العملاء في لمح البصر.
وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي: تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج شهد نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة، في إطار خطط طموحة للتحول الرقمي، تكللت بإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق البنك على الموبايل.
وأضاف: بات الآن بإمكان العميل فتح الحساب في دقيقة واحدة من دون معاملات ورقية، وتفقد جميع الحسابات والبطاقات في كل وقت والحصول على كشف البيانات بكل سهولة، وكذلك إرسال رابط دفع (Pay Link) خلال ثوان معدودة، فضلا عن إدارة وتتبع المصروفات بكل دقة.
وحول المميزات الأخرى للتطبيق، قال العلي: يمكن العميل من إدارة حساباته والتحقق من رصيده والاطلاع على كشف الحساب، والتحويل بين حساباته بحرية مطلقة وفي كل وقت، كما يمكنه من تحديث بياناته وطلب التحويلات الدائمة مقدما، إلى جانب إجراء التحويلات المحلية والدولية بصورة آمنة. فضلا عن سداد البطاقة الائتمانية والاستفادة من تحويل سلفة نقدية من البطاقة إلى حسابه.
ويمكن للعميل كذلك دفع فواتير الموبايل، وسداد الأقساط المالية الخاصة به وشراء القسائم الإلكترونية، مع إدارة بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية. إلى جانب طلب بطاقة مسبقة الدفع وتفعيل البطاقات الائتمانية الجديدة، وحظرها إن كانت مفقودة أو مسروقة.
ويتيح للعميل الاطلاع على الرقم السري لبطاقة السحب الآلي أو البطاقة الائتمانية ونقاط مكافآت الخليج واستبدالها بحجوزات رحلات مجانية وإعدادات الأمان الخاصة بالعميل وتحديث بيانات ملفه الشخصي، وحماية حساباته باستخدام خاصية التسجيل البيومترية (بصمة الوجه وبصمة الإصبع).
بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للعميل تفقد حسابات المصرفية في أي وقت طوال اليوم، والبحث والوصول إلى جميع أفرع بنك الخليج، ومواقع الصراف الآلي على خريطة Google وتحديد موعد زيارته للفرع وتفقد أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات اليومية وطلب شهادة براءة ذمة.
وقال العلي: «سيكون بإمكان العميل الاطلاع على أدق التفاصيل وإجراء كل المعاملات المصرفية، التي كانت تقتصر فيما مضى على زيارة الفرع، من خلال التطبيق الجديد بسرعة عالية وفي غاية السهولة والأمان».
تجربة العميل
وأشار إلى أن النسخة الجديدة تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكل مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

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