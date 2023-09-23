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التجاري يحصد جائزتي إحلال وتوطين العمالة والمشروع الرائد في العمل الاجتماعي

9/23/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • عبدالله: البنك ملتزم بتطوير وتشجيع الشباب الكويتي وتحفيزهم على العمل لديه
  • الورع: برامج «التجاري» في المسؤولية الاجتماعية تحظى بتقدير رفيع خليجياً


حصل البنك التجاري الكويتي على جائزتي «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» و«إحلال وتوطين العمالة»، وذلك بمنحه شهادة تقدير بمناسبة الاحتفال التكريمي التاسع عشر للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك توطين العمالة الوطنية، وذلك ضمن استضافة وترأس سلطنة عمان للاجتماعات التاسعة عشرة للجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل والاجتماعات التاسعة للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر فندق قصر البستان بسلطنة عمان.
وفي هذا السياق، أعلن البنك التجاري الكويتي أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري والتي أطلقها البنك منذ ما يزيد على 3 سنوات قد تم اختيارها كمشروع رائد في العمل الاجتماعي لعام 2023.
هذا، وقد قامت وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان د.ليلى بنت أحمد النجار بتسليم أماني الورع نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي شهادة التقدير ودرع التكريم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس الصباح. كما تسلم صادق عبدالله جائزة احلال وتوطين العمالة من وزير العمل العماني د. محمد بن سعيد باعوين.
وفي تعليقه على حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة»، قال مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري صادق عبدالله: تأتي هذه الجائزة تقديرا لالتزام البنك بتطوير وتشجيع المواطنين الكويتيين وخاصة فئة الشباب، حيث يحرص التجاري على تحفيزهم للعمل لديه مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية وتخطيط مساراتهم الوظيفية إيمانا من البنك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة لتحقيق مبادئ الاستدامة وتمكين الشباب الكويتي الطموح من المساهمة في بناء المستقبل، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لطالما يوفرون للإدارة التنفيذية كل الدعم في هذا الصدد، وهو ما يتماشى مع نهج وتوجه الدولة في تطبيق خطط الإحلال الوظيفي بغرض توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص، هذا وقد وصلت نسبة العمالة الوطنية في التجاري الى84.7%.
وفي تعليقها على حصول البنك على جائزة «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» المرموقة، قالت أماني الورع: تكمن أهمية هذه الجائزة في أن البنك قد تجاوز بها المحلية، وباتت أنشطته وبرامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة تحظى بتقدير رفيع على مستوى دول الخليج العربي، وهي أيضا تتويج لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، وترسيخ لنجاح حملات البنك وبرامجه المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتة إلى أن فوز حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» بجائزة المشروع الرائد اجتماعيا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يؤكد أهمية وتفرد هذه الحملة المبتكرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة الى أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» قد ساهمت ومازالت تساهم في تأكيد التكافل والتضامن الاجتماعي، وهو الهدف الذي يصبو إليه التجاري دوما.
وأضافت مبينة أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم حرصا من البنك على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع فئات المجتمع كافة.

ومن هنا كانت هذه الحملة الهادفة على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، كاشفة عن أن البنك لم يكتف بذلك، بل قام بتوسيع نطاق هذه الحملة، وأضاف إليها أعداد جمعيات أكثر من بداية الحملة.
وتابعت الورع حديثها مؤكدة أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» وكل برامج المسؤولية الاجتماعية بالبنك تلقى اهتماما كبيرا من قبل إدارة البنك وتشهد زخما كبيرا من قبل موظفي البنك المتطوعين للمشاركة في الفعاليات الإنسانية والخيرية المختلفة التي يطلقها البنك التي عادة ما تستقطب اهتماما وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات البنك على هذه المواقع المختلفة.
ولفتت إلى أن فوز البنك بجائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» يذكرنا بفوزه أيضا بالجائزة ذاتها عن حملة «هون عليهم» الموجهة الى فئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد على 12 سنة بما يؤكد ريادة البنك التجاري في مجال المسؤولية الاجتماعية بطرحه فعاليات وحملات إنسانية واجتماعية مبتكرة.
واختتمت الورع حديثها متوجهة بالشكر الجزيل إلى د.ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ود.محمد بن سعيد باعوين وزير العمل العماني وإلى لجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل ولجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقائمين على احتفالية التكريم والمشاركين وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت لإرسائها دعائم العمل الاجتماعي التطوعي في الدولة ولتعاونها الدائم مع مؤسسات القطاع الخاص بوجه عام والمصارف الكويتية بشكل خاص، من أجل تفعيل مبادرات وجهود المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو ما ساهم في إثراء العمل التنموي الاجتماعي بين مؤسسات القطاع الخاص.

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