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مصفاة الدقم تصدر الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة

9/23/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجحت مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية بسلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية.
يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب الشركة من تحقيق التشغيل التجاري مع تواصل تقدم عمليات التشغيل التجريبي متجاوزة 81%، في حين تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 99%.
وشملت العمليات التجريبية اختبار كل سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترا، بالإضافة إلى اختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم والتي تم اختبارها جميعا بنجاح.
ومشروع مصفاة الدقم، هو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، الذي يعد ميزة تنافسية
بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.
وتقوم رؤية مصفاة الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلا عن تعزيز المكانة التكريرية للسلطنة لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفاة الدقم التي تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميا وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام بما في ذلك الخام العماني والكويتي.

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