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أعلى 20 سهما حققت عوائد سوقية بالبورصة

9/23/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
شهدت بورصة الكويت خلال تعاملات العام الحالي تقلبات في أداء المؤشرات والمتغيرات، مع جنوح للتراجع خاصة على مستوى اسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة بالبورصة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية.
إذ سجل المؤشر تراجعا من بداية العام الحالي بنسبة 6.6% جراء عمليات بيع للأسهم القيادية، في المقابل سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا من بداية العام الحالي حتى نهاية إقفالات الخميس الماضي بنسبة 2.5%، ما يشير إلى توجه المستثمرين صوب الأسهم المتوسطة والصغيرة والتي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة منذ بداية العام.
وفي هذا الإطار رصدت «الأنباء» أعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية عام 2023، وتبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم تراوح بين 25% و168.4%، وأغلب هذه الأسهم متوسطة القيمة السعرية، كما تبين من خلال الرصد ما يلي:
٭ 5 أسهم تمثل 25% من قائمة الـ 20 سهما الأعلى ارتفاعا تقل أسعارها عن 100 فلس، وهو ما يشير إلى ان الأسهم الأقل سعرا تمثل جاذبية لشريحة ليست بالقليلة من المستثمرين، في المقابل شملت القائمة سهمين فقط من الأسهم الدينارية.
٭ حقق سهم «ايفا فنادق» أعلى عائد سوقي بالبورصة منذ العام بنسبة 168.4%، وأنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 263 فلسا.
٭ تلاه في الترتيب الثاني سهم «اكتتاب» بـ 108.6% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 21.7 فلسا.
٭ ثالثا جاء سهم «ايفا» بـ 107%، بعد ارتفاعه لـ 206 فلوس بآخر جلسة تداول.
٭ سهم «عربي ق» حقق 88.9% عوائد سوقية من بداية السنة ببلوغه 529 فلسا.
٭ ارتفع سهم «الكوت» بنسبة 87.6% بارتفاعه إلى 732 فلسا.
٭ في المرتبة السادسة حل سهم شركة «سنام» بعائد سوقي بلغ من بداية تعاملات العام 85.4% ببلوغ السهم سعر 165 فلسا.
٭ تلاه سهم «خليج ت» بارتفاع 77.3% من بداية العام بارتفاع سعر السهم إلى 1800 فلس، وهو الأعلى سعرا ضمن القائمة.
٭ في المرتبة الثامنة حل سهم «منشآت» بعائد 77.1% ببلوغ السهم سعر 108 فلوس.
٭ تلاه سهم «معادن» بـ 65.3% بارتفاع سعر السهم إلى 82.5 فلسا.
٭ في المرتبة العاشرة جاء سهم «إعادة» بعائد سوقي 50.9% بارتفاع السهم إلى 400 فلس في آخر جلسة تداول.
٭ فيما تراوحت نسبة العوائد السوقية للأسهم من الترتيب الحادي عشر حتى العشرين بين 49.8% و25%.
كما تبين من خلال الرصد أن أسهم 56 شركة حققت ارتفاعات سعرية من بداية 2023، مقابل تراجع أسعار أسهم 89 شركة، ما يشير إلى أن السوق بشكل عام يحتاج إلى مزيد من المحفزات التي تعزز ثقة المستثمرين وتحثهم على ضخ مزيد من السيولة في أكبر وعاء استثماري بالكويت.
تنويهالأرقام المعروضة أعلاه مجرد مؤشرات استدلالية للمستثمر والمتداول في البورصة الكويتية، وهي ليست دعوة من «الأنباء» للشراء أو البيع أو الاحتفاظ بهذه الأسهم أو غيرها، لذا اقتضى التنويه.

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