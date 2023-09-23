شهيد واصابات في مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه مخيم نور شمس
التاريخ
9/23/2023 10:08:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /استشهد الشاب أسيد فرحان أبو علي
"جبعاوي" (21 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية للانباء بأن الشاب جبعاوي أصيب بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، في حالة خطيرة جدا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، فجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في رأسه خلال اقتحام المخيم، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وقد وصفت إصابته بالخطيرة.
وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الشارع الرئيسي في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.
MENAFN23092023000205011050ID1107127924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.