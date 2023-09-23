شهيد واصابات في مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه مخيم نور شمس

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية للانباء بأن الشاب جبعاوي أصيب بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، في حالة خطيرة جدا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، فجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في رأسه خلال اقتحام المخيم، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وقد وصفت إصابته بالخطيرة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الشارع الرئيسي في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.



