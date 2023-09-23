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سافرت 3000 ميل للقاء حبيبها.. وانتهت جثة على الشاطئ

9/23/2023 9:18:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- انتهت علاقة امرأة مكسيكية برجل عبر الإنترنت، بالعثور على أجزاء من جسدها على الشاطئ على بعد 3000 ميل.

وأجرى ضابط البحرية الأمريكية السابق ريمي أديليكي بحثاً حول كيفية استغلال المجرمين للفقراء واليائسين، للخضوع لعمليات محفوفة بالمخاطر للحصول على المال.. وفي بعض الأحيان تكون جريمة قطع الأعضاء أسوأ من الخداع.

واستشهد أديليكي بحالة بلانكا أريلانو، وهي امرأة مكسيكية تم خداعها بالسفر لمسافة 3000 ميل إلى بيرو، لمقابلة حبيبها الجديد عبر الإنترنت.

ويقول أديليكي: "كانت عملية احتيال.. ولم تتم رؤية بلانكا، البالغة من العمر 51 عاماً، على قيد الحياة مرة أخرى، وبعد أسابيع قليلة من اختفائها، بدأت أجزاء من جسدها تظهر على شاطئ هواتشو في بيرو.

ووصف أديليكي كيف جرفت المياه رأس الضحية وذراعيها وساقيها، بالإضافة إلى جذعها الذي تمت إزالة معظم أعضائه الداخلية جراحياً.

وأضاف أديليكي "تم القبض على الرجل لأنه كان يبيع أعضاءها في السوق السوداء.. حتى أن القاتل البالغ من العمر 37 عاماً، خوان بابلو فيلافورتي، قام بتحميل مقاطع فيديو لنفسه وهو يقوم بتشريح جسدها على تيك توك.

وحُكم على فيلافورتي بالسجن لمدة 35 عاماً بتهمة القتل العمد بدافع يتعلق بالجنس، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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