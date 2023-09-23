سافرت 3000 ميل للقاء حبيبها.. وانتهت جثة على الشاطئ

سافرت 3000 ميل للقاء حبيبها.. وانتهت جثة على الشاطئ
التاريخ
9/23/2023 9:18:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- انتهت علاقة امرأة مكسيكية برجل عبر الإنترنت، بالعثور على أجزاء من جسدها على الشاطئ على بعد 3000 ميل.
وأجرى ضابط البحرية الأمريكية السابق ريمي أديليكي بحثاً حول كيفية استغلال المجرمين للفقراء واليائسين، للخضوع لعمليات محفوفة بالمخاطر للحصول على المال.. وفي بعض الأحيان تكون جريمة قطع الأعضاء أسوأ من الخداع.
واستشهد أديليكي بحالة بلانكا أريلانو، وهي امرأة مكسيكية تم خداعها بالسفر لمسافة 3000 ميل إلى بيرو، لمقابلة حبيبها الجديد عبر الإنترنت.
ويقول أديليكي: "كانت عملية احتيال.. ولم تتم رؤية بلانكا، البالغة من العمر 51 عاماً، على قيد الحياة مرة أخرى، وبعد أسابيع قليلة من اختفائها، بدأت أجزاء من جسدها تظهر على شاطئ هواتشو في بيرو.
ووصف أديليكي كيف جرفت المياه رأس الضحية وذراعيها وساقيها، بالإضافة إلى جذعها الذي تمت إزالة معظم أعضائه الداخلية جراحياً.
وأضاف أديليكي "تم القبض على الرجل لأنه كان يبيع أعضاءها في السوق السوداء.. حتى أن القاتل البالغ من العمر 37 عاماً، خوان بابلو فيلافورتي، قام بتحميل مقاطع فيديو لنفسه وهو يقوم بتشريح جسدها على تيك توك.
وحُكم على فيلافورتي بالسجن لمدة 35 عاماً بتهمة القتل العمد بدافع يتعلق بالجنس، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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