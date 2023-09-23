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بعد تسلمهم رسائل الرفض.. عدد من أصحاب الهمم:انتظرنا ((4 سنوات)) ولم يتحقق مطلبنا في مضاعفة مخصص ذوي الإعاقة

9/23/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


عبّر‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬جراء‭ ‬تسلمهم‭ ‬رسائل‭ ‬رفض‭ ‬طلباتهم‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬مضاعفة‭ ‬مخصصهم‭ ‬الشهري‭ ‬المقرر‭ ‬بـ200‭ ‬دينار‭ ‬والذي‭ ‬تزامنت‭ ‬قراراته‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬تمخض‭ ‬بعدم‭ ‬الفائدة‭ ‬للغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬منهم‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬بشأن‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬المتعلق‭ ‬بمضاعفة‭ ‬المخصص‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭: ‬لو‭ ‬رجعنا‭ ‬الى‭ ‬الأصل‭ ‬فإن‭ ‬سبب‭ ‬الزيادة‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬مقدار‭ ‬الاستحقاق‭ ‬السابق‭ ‬وهو‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬أصلا‭ ‬لسد‭ ‬العوز‭ ‬المادي‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العلاج‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الغلاء‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬الحاحا‭ ‬للزيادة‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ذكر‭ ‬شرط‭ (‬شدة‭ ‬الإعاقة‭) ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬فلماذا‭ ‬يتم‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬حقوقهم‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬العيش‭ ‬الرغيد‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة؟‭ ‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬تراجع‭ ‬ونكوص‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬إجحاف‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وانتقاص‭ ‬حقوقهم‭ ‬فبدلا‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬تم‭ ‬تقييده‭ ‬بشرط‭ ‬شدة‭ ‬الإعاقة‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬بالزيادة‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬أساسا‭ ‬ليشمل‭ ‬جميع‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬مستغربا‭ ‬مما‭ ‬يسمونه‭ (‬توافقات‭) ‬فهل‭ ‬تم‭ ‬تدارس‭ ‬تبعات‭ ‬هذه‭ ‬التوافقات‭ ‬المؤدية‭ ‬لهدر‭ ‬حقوق‭ ‬وكرامة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬ونتيجة‭ ‬أوضاعهم‭ ‬المعيشية‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬أغلبهم‭ ‬في‭ ‬مواضع‭ ‬أشبه‭ ‬بالمتسولين؟‭

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬بارقة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬مضاعفة‭ ‬صرف‭ ‬مخصص‭ ‬الإعانة‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الشهر‭ ‬الثالث‭ ‬دون‭ ‬استجابة‭ ‬حيث‭ ‬رسمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخيلات‭ ‬والآمال‭ ‬المستقبلية‭ ‬للاتكاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المضاعف‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬أعباء‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬المطلب‭ ‬كان‭ ‬صدمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬فإلى‭ ‬من‭ ‬يلجئون؟

كلمات دالة

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