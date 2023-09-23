انتقد تجاهل الإسكان والأشغال والبلدياتالنائب الحسيني يجدد مطالبته بإيجاد حل لمشكلة منافذ منطقة الساية

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬للجنة‭ ‬جاء‭ ‬ردًّا‭ ‬على‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬بينت‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغبة‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بربط‭ ‬العقارات‭ ‬بالشارع‭ ‬الغربي‭ ‬رقم‭ ‬105‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساية‭ ‬مجمع‭ ‬228‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الوزارة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لاستملاك‭ ‬الأجزاء‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالمنافذ‭ ‬المقترحة‭ ‬وتعويض‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬8‭ ‬عقارات‭ ‬بمبلغ‭ ‬1 ‭,‬ 578 ‭,‬ 954‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬المخصصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الحسيني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬مغايرة‭ ‬لكلام‭ ‬الوزيرة،‭ ‬وأن‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬ذكرته‭ ‬الوزيرة‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬كثيرًا‭ ‬وبعيد‭ ‬عن‭ ‬الواقع،‭ ‬وأن‭ ‬المشكلة‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬منافذ‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬8‭ ‬منافذ،‭ ‬وأن‭ ‬حجم‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العقارات‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬مترين‭ ‬تقريبًا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬منفذ‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬إن‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬قد‭ ‬قدموا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬للمشكلة،‭ ‬ووضعوا‭ ‬تلك‭ ‬الحلول‭ ‬أمام‭ ‬طاولة‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬معه،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يكلف‭ ‬الوزارة‭ ‬دينارًا‭ ‬واحدًا،‭ ‬ولكن‭ ‬الوزير‭ ‬رغم‭ ‬تفهمه‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬ألقى‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ومجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق،‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬دراسة‭ ‬الأمر‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭.‬

وأبدى‭ ‬النائب‭ ‬وعضو‭ ‬البلدي‭ ‬تعجبهما‭ ‬قائلين‭: ‬كيف‭ ‬لنا‭ ‬وللأهالي‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬كجهات‭ ‬تنفيذية،‭ ‬منوط‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات،‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والراحة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬التي‭ ‬حرمت‭ ‬أصحاب‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬منافذهم‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الخدمات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬تصنيف‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬سكني‭ ‬إلى‭ ‬استثماري؟‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬سرعة‭ ‬التدخل‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬