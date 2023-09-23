جلسة نقاشية حول ((الإدارة الاحترافية لوسائل الإعلام الرقمي)) لأعضاء ((الشورى))

وتضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬طلال‭ ‬السردي،‭ ‬وهو‭ ‬محاضر‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬محورين‭ ‬أساسيين‭ ‬يتعلقان‭ ‬بالجانب‭ ‬الأمني‭ ‬والتسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬مباشرة‭.‬

واشتمل‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والهجمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وكيفية‭ ‬تأمين‭ ‬حسابات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومنع‭ ‬تعطيل‭ ‬حساب‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كيفية‭ ‬توثيق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخاصة‭ ‬وطرق‭ ‬استخدام‭ ‬الحساب‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬وحماية‭ ‬الحسابات‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وأخيراً‭ ‬كيف‭ ‬تعمل‭ ‬الهجمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬أضرارها‭ ‬على‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

أما‭ ‬محور‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬فقد‭ ‬تضمن‭ ‬فهم‭ ‬خوارزميات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكيفية‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬المحتوى،‭ ‬وأوقات‭ ‬النشر‭ ‬المثالية‭ ‬لزيادة‭ ‬الفائدة‭ ‬ووصول‭ ‬الرسائل‭ ‬إلى‭ ‬المستهدفين،‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬تسويق‭ ‬المحتوى‭ ‬وتوزيعه‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستخدم،‭ ‬والوصول‭ ‬الطبيعي‭ ‬مقابل‭ ‬الوصول‭ ‬المدفوع‭ ‬وتعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬بآليات‭ ‬الحملات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الحسابات‭ ‬الرسمية‭ ‬مقابل‭ ‬الحسابات‭ ‬الشخصية؛‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستخدم‭ ‬بتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬الصحيح‭ ‬بين‭ ‬التمثيل‭ ‬العام‭ ‬والتعبير‭ ‬الشخصي‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬يواصل‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬استعداداته،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬لإقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬إضاءات،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬لقاءات‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬وتأثيراته‮»‬،‭ ‬و‮«‬تشريعات‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬ومواكبتها‮»‬،‭ ‬و«الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحصين‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬نزعات‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‮»‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬برلمانية‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬‮«‬إضاءات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬المعهد‭ ‬بتخصيصه‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وموظفي‭ ‬الأمانتين،‭ ‬ومنتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬ويتضمن‭ ‬عدة‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬بحسب‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة،‭ ‬تشمل‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬والمحاضرات‭ ‬وغيرها‭. ‬