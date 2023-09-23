جلسة نقاشية حول ((الإدارة الاحترافية لوسائل الإعلام الرقمي)) لأعضاء ((الشورى))

جلسة نقاشية حول ((الإدارة الاحترافية لوسائل الإعلام الرقمي)) لأعضاء ((الشورى))
التاريخ
9/23/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، يوم الخميس، جلسة نقاشية لأعضاء مجلس الشورى، حول «الإدارة الاحترافية لوسائل الإعلام الرقمي»، وذلك ضمن برنامج مهارات برلمانية، الذي يأتي ضمن البرنامج العام «إضاءات»، حيث استعرضت الجلسة النقاشية عددا من المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن واستراتيجي.
وتضمنت الجلسة التي قدمها طلال السردي، وهو محاضر في التسويق الرقمي، محورين أساسيين يتعلقان بالجانب الأمني والتسويق الرقمي، إلى جانب تطبيقات عملية مباشرة.
واشتمل الجانب الأمني في الدورة على تعريف الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية، وكيفية تأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تعطيل حساب وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب كيفية توثيق الحسابات الخاصة وطرق استخدام الحساب بأفضل صورة، وحماية الحسابات من الهجمات الالكترونية، وأخيراً كيف تعمل الهجمات الالكترونية وما مدى أضرارها على عضو مجلس الشورى.
أما محور التسويق الرقمي فقد تضمن فهم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على رؤية المحتوى، وأوقات النشر المثالية لزيادة الفائدة ووصول الرسائل إلى المستهدفين، وكيفية الاستفادة القصوى من تسويق المحتوى وتوزيعه وبما يتوافق مع المسؤوليات الخاصة بالمستخدم، والوصول الطبيعي مقابل الوصول المدفوع وتعريف المشاركين بآليات الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيراً الحسابات الرسمية مقابل الحسابات الشخصية؛ ما يسمح للمستخدم بتحقيق التوازن الصحيح بين التمثيل العام والتعبير الشخصي.
وإلى جانب هذه الحلقة النقاشية يواصل معهد البحرين للتنمية السياسية استعداداته، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، لإقامة مجموعة من الفعاليات الخاصة بأعضاء المجلس، ضمن برنامج إضاءات، التي تشمل لقاءات نقاشية حول «اتخاذ القرار السياسي وتأثيراته»، و«تشريعات قطاع التعليم ومواكبتها»، و«الوحدة الوطنية وتحصين المجتمع من نزعات التطرف والإرهاب»، وأخيراً جلسة حوارية بعنوان «دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني»، حيث تم تصميم البرنامج بما يتوافق مع السياسات الوطنية وبرنامج الحكومة.
جدير بالذكر أن برنامج مهارات برلمانية يأتي ضمن البرنامج العام «إضاءات» الذي قام المعهد بتخصيصه لكل من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وموظفي الأمانتين، ومنتسبي وزارة شؤون البلديات والزراعة، وأعضاء أمانة العاصمة والمجالس البلدية ومنتسبيها، ويتضمن عدة برامج متخصصة بحسب الفئة المستهدفة، تشمل الدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات وغيرها. كلمات دالة
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