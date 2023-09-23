البحرين تفوز بالمركز الثاني في أكبر جائزة لحافظات القرآن الكريم في العالم

البحرين تفوز بالمركز الثاني في أكبر جائزة لحافظات القرآن الكريم في العالم
التاريخ
9/23/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فازت الأردن والبحرين والجزائر وإندونيسيا واليمن بالمراكز الأولى في أكبر جائزة لحافظات القرآن الكريم في العالم. وأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإمارات، مساء الجمعة، أسماء الفائزات بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم (أم الإمارات)، وهي الأكبر عالميا من حيث المشاركات وحجم الجوائز المالية. وتنافس في المسابقة خلال دورتها الحالية مشاركات من 60 دولة، بينهن متنافسات من مختلف الدول العربية وعدد كبير من دول آسيوية وأفريقية وأوربية لا تتحدث اللغة العربية منها كرواتيا والنمسا ونيجيريا وبوركينا فاسو والفلبين وسنغافورة.
فازت متسابقة الأردن سندس سعيد محمد صيداوي بالمركز الأول، وحققت المركز الثاني أمة الرحمن بديع كليب من البحرين، وجاءت المتسابقات ياسمين ولد دالي من الجزائر ومصلحة جمال الدين من إندونيسيا وأسماء عبدالرحمن عبدالله عبدالملك من اليمن بالمركز الثالث مكرر.
وذكرت اللجنة المنظمة أن المركز السادس كان من نصيب المتسابقة اندي بوصو من السنغال، وحققت المركز السابع نسيبة حق فائزة من بنجلاديش، وعائشة حميد من الكاميرون، أما المركز التاسع فكان من نصيب سمية علي من تنزانيا، ونالت سميرة نور معلم من فنلندا المركز العاشر مكرر مع نبيلة نانسوبوغا من أوغندا.
ويزيد حجم الجوائز المالية للمسابقة عن مليون درهم إماراتي حيث تحصل الفائزة بالمركز الأول على 250 ألف درهم وتنال صاحبة المركز الثاني 200 ألف درهم، والمركز الثالث 150 ألف درهم، والمركز الرابع 65 ألف درهم. كلمات دالة
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