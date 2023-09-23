البحرين تفوز بالمركز الثاني في أكبر جائزة لحافظات القرآن الكريم في العالم

فازت‭ ‬متسابقة‭ ‬الأردن‭ ‬سندس‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬صيداوي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحققت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أمة‭ ‬الرحمن‭ ‬بديع‭ ‬كليب‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬وجاءت‭ ‬المتسابقات‭ ‬ياسمين‭ ‬ولد‭ ‬دالي‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬ومصلحة‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وأسماء‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالملك‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬مكرر‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابقة‭ ‬اندي‭ ‬بوصو‭ ‬من‭ ‬السنغال،‭ ‬وحققت‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬نسيبة‭ ‬حق‭ ‬فائزة‭ ‬من‭ ‬بنجلاديش،‭ ‬وعائشة‭ ‬حميد‭ ‬من‭ ‬الكاميرون،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬سمية‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬تنزانيا،‭ ‬ونالت‭ ‬سميرة‭ ‬نور‭ ‬معلم‭ ‬من‭ ‬فنلندا‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مكرر‭ ‬مع‭ ‬نبيلة‭ ‬نانسوبوغا‭ ‬من‭ ‬أوغندا‭.‬

ويزيد‭ ‬حجم‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬للمسابقة‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭ ‬حيث‭ ‬تحصل‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬وتنال‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬والمركز‭ ‬الرابع‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭. ‬